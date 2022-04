Kocouři nedokázali navázat na páteční výkon, kdy zahráli nejlepší zápas v sérii a naopak do zápasu vstoupili mizerně. Domácím se dařilo zejména na servisu, což dělalo Příbrami velké potíže. První sérii bodů zaznamenal při podání Shchadilov, který nejprve dvakrát sám úspěšně složil a následně body potvrdil ještě esem. Problémy hostů vyústily v několik chyb na nahrávce, navíc Odolena Voda se díky horšímu příjmu soupeře dokázala připravit na obranu a přidala i bloky.

Rozdíl mezi oběma týmy narostl až na astronomických dvanáct bodů a až ke konci začali hosté stahovat manko. Díky povedené sérii zmírnili ztrátu na polovinu, nicméně domácí si náskok pohlídali a úvodní sadu vyhráli nakonec poměrem 25:17.

První zápas v play-off a hned výhra. “Bomba!“ jásal Rosenbaum

Odolena Voda zahájila lépe i druhou sadu, nicméně rychlé vedení bylo hned pryč. Hosté tentokrát zachytili začátek a následně díky třem blokům v řadě se dotáhli. Poté jim Madalóz s Johansenem zařídili i vedení. Vše nasvědčovalo k tomu, že už se Kocouři chytli a s postupem času nastane obrat v utkání. První krokem byl zisk druhé sady.

Ve třetí sadě ale nastal zlomový okamžik čtvrtého klání. Příbramští si vypracovali pětibodový náskok, set měli pod kontrolou a zdálo se, že se jim podařilo otočit utkání a dostat ho pod kontrolu. Následoval ale kolaps, který je stál nejen zisk dějství, ale i utkání a následně prohru v sérii. „Když už jsme se vrátili do zápasu a vedli 15:10, vymýšleli jsme kraviny, neotočili jsme snad čtyřikrát za sebou a soupeř už to pak dobojoval,“ řekl kapitán Martim Böhm. „Vedeme, držíme otěže zápasu a nezvládneme to,“ přidal se trenér Martin Démar.

Kocouři smetli Aero ze hřiště. Série se vrací do Odolena Vody

Nabuzení domácí si došli pro zisk třetí sady zejména díky Hladíkovi, který byl s 24 body nejlepším mužem zápasu. Odolena Voda následně ve čtvrté sadě rychle odskočila do bezpečného vedení, které si udržela až do konce zápasu. Příbram se pokoušela sice odvrátit konec sezony, ale chyběly jí už síly, aby duel otočila a sérii vrátila ještě domů. „Blahopřeji Odoleně Vodě. Doufám, že budou mít medaili. Myslím si, že jsme si tuto sérii prohráli prvním zápasem doma, to si myslím, že se nemělo stát. Chci ještě poděkovat mým hráčům za bojovnost,“ uzavřel Démar.

Kocouři zakončili základní část na třetím místě, po vypadnutí ve čtvrtfinále jim v konečném pořadí bude patřit pátá příčka. Jisté je, že do nové sezony budou hledat minimálně trenéra, protože už se ví, že Martin Démar bude v příštím ligovém ročníku působit v Liberci.

Odolena Voda – Příbram 3:1 (18, -23, 22, 20)

Esa: 5:2. Bloky: 12:10. Rozhodčí: Krtička, Velinov. Diváci: 848.

Příbram: Böhm (9), Trojanowicz (4), Johansen (13), Madalóz (16), Gomes De Aguiar (9), Rosenbaum, libero Verasio. Střídali: Dolgopolov (5), J. Ureš (2), Hulpach, Šábrt.