Pohádka o florbalové Popelce po roce opět ožila. Děvčata z Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické v Sedlčanech znovu šokovala elitu a v Národním finále středních Subterra cupu obsadila senzační druhé místo. O dvě příčky tak vylepšila loňské umístění. Jejich cesta skončila až ve finále na holích vítězek z Českých Budějovic. Od životního zážitku v podobě Superfinále v pražské O2 aréně je dělil jediný gól.

Sestřih úspěchu hráček z GaSOŠE na Subterra cupu | Video: Adéla Sedláčková

Florbalový trpaslík se po roce opět vzepřel obrům. Ve spoustě týmů z ostatních vítězných krajů by se našla řada hráček, které se dynamickému sportu věnují už dlouho a hrají na nejvyšší úrovni. Sedlčanská děvčata se jich ale nezalekla, naopak se jim dokázala vyrovnat a přetlačit. Jízda letošním ročníkem v jejich podání skončila až ve finále národního finále.

„Vůbec nemám slov, protože mi přijde, že jsme se kously a šly do toho, i když jsme věděly, že nejsme favority. Když jsme sem přijely minulý rok, tak jsme se cítily jakou úplní outsideři. Někteří ani nevěděly, kde Sedlčany jsou. Teď už jsme byly sebejistější a věřily jsme si. Chtěly jsme vyhrát, což se pak dařilo skoro samo,“ řekla jedna z hráček Adéla Sedláčková.

Už loni sedlčanská děvčata zbytek republiky. V těžké konkurenci obstála a skončila na čtvrtém místě. Letos došly ještě dál a nakonec po boji brala druhé místo. „Určitě je to velký úspěch. Florbal hrajeme jednou týdně ve škole a pro radost. Je neuvěřitelné, že se nám výkon z minula podařilo zlepšit. Už minulý rok se jednalo o ohromný úspěch a teď nám chyběl jeden gól k vítězství,“ podotkla Sedláčková.

K senzačnímu úspěchu pomohla i loňská zkušenost. „Naučily jsme se nepodceňovat žádný. Úroveň florbalu je někde jinde. Spoustu holek hraje za extraligové týmy. Už z minula jsme věděly, jak hrát. Dobře jsme s tím vypořádaly,“ prohlásila s hrdostí Sedláčková. „Týmy na sebe narážely loni. Holky se mezi sebou znaly, ať už z Nového Strašecí, České Lípy. I od Českých Budějovic jsme věděli, co čekat. Věděli jsme, na čem je dobré postavit naší hru, využít našich silných stránek, což je rychlost a góly z brejků,“ doplnil Pelikán.

V souboji o celkové prvenství nakonec holky z Sedlčan podlehly českobudějovickému gymnáziu. „Pro nás to už byla nadstavba. Říkaly jsme si, že by bylo super, kdyby se povedlo úspěch zopakovat, což by bylo parádní. Že jsme došly až do úplného finále, tam už to bylo o štěstí a rozhodl jediný gól. Holky podaly super výkon a jsem na ně hrdý,“ prohlásil trenér a učitel Aleš Pelikán. Jeho svěřenkyně jen kousek dělil od životního zážitku v pražské O2 areně, kde by si zahrály superfinále.

„Bylo by to hezké, ale i takhle je to úspěch,“ dodala Sedláčková. „Trošičku to mrzí, bylo by to neskutečné a z říše snů. Rozhodně ale převládá pozitivní pocit z toho, že jsme takhle ubojovali druhé místo. Předchozí zápasy v play-off byly o gól, jednou dokonce až v nájezdech. Fakt štěstí, že jsme se dostali takhle daleko, ale přeje připraveným,“ dodal Pelikán.

Parádní úspěch v podobě fantastického výsledku v Národním finále Subterra cupu po roce opět otevírá otázku, zda v Sedlčanech založit dívčí potažmo ženský tým a z kroužku ve škole přejít na organizovaný tým respektive klub a věnovat se florbalu víc.

„Je to jedna z možností, která se nabízí. Otázku asi znovu otevřeme, a uvidíme, jestli k tomu někdo bude. Na střední škole tomu je jinak než na vysoké. Holky se rozutečou a toho času potom moc není,“ řekl pedagog gymnázia. „Bylo by to dobré, ale chce to někoho, kdo nás bude korigovat a tak. Je vidět, že bychom na to i měly se poskládat. Jde ale o to dát se dohromady, a když budeme chtít, tak to určitě půjde,“ navázala Sedláčková.

Sedlčanský gympl se navíc bude muset vypořádat s odchodem několika hráček a opor. „Holky, které nám tahaly první lajnu, tak většina z nich je v maturitním ročníku. Za rok nás tak čeká těžká práce a úspěch bude, když postoupíme z okresu, případně z kraje,“ uzavřel Pelikán.