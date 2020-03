25:19, 25:17 a 25:21 pro Kocoury, takové bylo skóre jednotlivých setů sobotního zápasu, ve kterém Středočeši svého soupeře zaskočili a od začátku ho zcela přehrávali. „Kupodivu jsme Karlovarsko přehráli na servisu, což se téměř nikomu v sezoně nepovedlo. Od toho se odvíjela naše úspěšná obrana. Hráli jsme i velice dobře na ztrátu a to díky tomu, že domácím dnes nešlo podání,“ popsal klíčové aspekty, které dovedly Příbram k výhře, trenér Martin Kop.

Zároveň přiznal, že jeho svěřenci neměli v souboji s favoritem co ztratit. A i to jim pomohlo. „Možná i díky tomu, že jsme si v minulém utkání již zajistili předkolo play-off, tak jsme se uklidnili,“ podotkl.

Příbram tak potvrdila vzrůstající formu, když zvítězila počtvrté z posledních pěti zápasů.

Karlovarsku pak uštědřila teprve třetí porážku v ročníku, první po jedenácti zápasech. „Naše poslední zápasy ukazují, že když dokážeme porazit Liberec i Karlovarsko, tak jsem před play-off na dobré cestě. Pro naši psychiku velice důležité vítězství,“ poznamenal Kop.

Zatímco na hostující straně tak po konci utkání panovala zasloužená euforie, na té domácí bylo vidět velké rozčarování.

„Hodnotí se mi to velice těžko. Musím pogratulovat soupeři, ale naše hra se mi absolutně nelíbila. Musíme to společně i s trenéry rozebrat, protože nemůžeme doma nastoupit proti Příbrami absolutně bez agresivity a chuti do hry. Takhle se volejbal nehraje a jsem z toho dost znechucen, co jsme před domácím publikem předvedli,“ nešetřil kritikou domácí kapitán Filip Rejlek, který je odchovancem Příbrami.

Karlovarsko – Příbram 0:3 (19:25, 17:25, 21:25). Rozhodčí: Dušek, Marschner. Diváci: 862.

Karlovarsko: Rejlek, Wiese, Wilson, Ticháček, Lux, Patočka, libero Pfeffer. Střídal: Vašina, Petrák, Baláž.

Příbram: Sysoev, Polák, Kriško, Suda, Safonov, Kupilík, libero Juračka. Střídali: Böhm, Hulpach, Rosenbaum.