„Věřím, že turnaj nabídne kvalitní podívanou. Jednotlivé týmy jsou tvořeny hráči různých generací, takže se jistě dočkáme zajímavých soubojů mládí a zkušenosti. Nebudou chybět ani bývalí prvoligoví hráči jako například Petr Jendruščák. Tahákem je určitě i účast Legie Příbram, která ještě v loňské sezoně byla účastníkem druhé futsalové ligy,“ prozradil největší lákadla pořadatel turnaje Tadeáš Balík.

Halový fotbalový turnaj Miner Cup 2019

Skupina A:

Notoriko

Profesoři

FC Střela

Red Team

Legie Příbram

Časový harmonogram základní skupiny A

8.00-8.12 Profesoři-Legie Příbram

8.15-8.27 FC Střela-Red Team

8.30-8.42 Notoriko-Profesoři

8.45-8.57 Legie Příbram-FC Střela

9.00-9.12 Notoriko-Red Team

9.15-9.27 Profesoři-FC Střela

9.30-9.42 Legie Příbram-Red Team

9.45-9.57 Notoriko-FC Střela

10.00-10.12 Profesoři-Red Team

10.15-10.27 Legie Příbram-Notoriko

Skupina B:

Sršni

Zumrstarsi

FC Míchačkala

EFCE

To co zbylo

Časový harmonogram základní skupiny B

10.30-10.42 Zumrstars-To co zbylo

10.45-10.57 FC Míchačkala-EFCE

11.00-11.12 Sršni-Zumrstars

11.15-11.27 To co zbylo-FC MÍchačkala

11.30-11.42 Sršni-EFCE

11.45-11.57 Zumrstars-FC Míchačkala

12.00-12.12 EFCE-To co zbylo

12.15-12.27 FC Míchačkala-Sršni

12.30-12.42 Zumrstars-EFCE

12.45-12.57 To co zbylo-Sršni

Finálové skupiny C a D (13.10-18.07)

Slavnostní vyhlášení turnaje v 18.20