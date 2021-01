Skvělý Macík! Podruhé za sebou ovládl etapu, soupeře porazil i bez předního skla

Devět let čekal na svůj premiérový dakarský etapový vavřín. Teď slaví už druhý během dvou dnů. Poté, co Martin Macík zvítězil na Dakaru 2021 v úterní etapě s pořadovým číslem devět, ovládl i tu následující desátou. „Byl to fičák,“ hlásil bezprostředně po dojetí do cíle sedlčanský závodník, který v celkovém pořadí soutěže zůstává na páté pozici.

Kamion Martina Macíka během Dakaru 2021. | Foto: MMphotography

Posádka Macík, Tomášek a Švanda vyrazila - jakožto vítězná z poslední etapy - do středečního dobrodružství na trase Neom – Al Ula jako první v pořadí. „Bylo zajímavé otevírat celou etapu. Začalo se hodně v kamení, pak to letělo dál. Neudělali jsme žádnou zásadní chybu. Pouze pár menších ztrát, nic zásadního. Například, když jsem se vydal trochu někam jinam, než hlásil Ferry (navigátor Tomášek pozn. red.),“ líčil Macík na sociálních sítích. „Nebo když ti Ferry říkal, že tam máš jet a neměl jsi tam jet,“ doplnil vzápětí s úsměvem svého kolegu Tomášek. Čekání je u konce. Tým Big Shock! Racing slaví na Dakaru historický úspěch Přečíst článek › Sedlčanský kamion se od začátku držel na čele. Pouze na druhém waypointu před sebe pustil Kamaz Rusa Šibalova. Na dalším kontrolním bodu už byl ale zpět na vedoucí příčce a do konce etapy před sebe nikoho nepustil, ačkoliv se mu tentokrát nevyhnuly potíže. „Udělali jsme pneumatiku, kterou jsme ale mohli měnit na neutralizaci. To bylo trochu štěstíčko,“ přiznal Macík. Hodně perných pak bylo i závěrečných zhruba sto kilometrů, které Karel, jak je pojmenovaný Macíkův kamion, absolvoval bez předního skla. „Najednou nám prasklo, vyvalilo se na nás, takže ho kluci museli vykopat za jízdy. Bylo to celkem hustý,“ vyprávěl Macík, který o necelé dvě minuty porazil vedoucího Rusa Sotnikova, třetí skončil další Rus Mardějev. Zítra čeká na závodníky předposlední etapa letošního ročníku z AL Ula do Janbu. „Druhé etapové vítězství v kariéře máme za sebou a zítra nás čeká další etapa (510 měřených - kilometrů pozn. red.), kterou užijeme,“ dodal Macík. Povede se jeho posádce útok na vítězný hattrick? Pozor změna! Valná hromada byla kvůli trvajícím vládním opatřením odložena Přečíst článek ›