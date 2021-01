/FOTOGALERIE/ Dakar 2021 je v cíli! A pro Martina Macíka byl bezesporu životní. Kamion sedlčanského týmu Big Shock! Racing dovezl na celkovém čtvrtém místě a při své deváté účasti v nejslavnějším a nejnáročnějším motoristickém závodě světa tak zaznamenal historicky nejlepší osobní výsledek.

Martin Macík a celý tým Big Shock! Racing se raduje ze čtvrtého místa na Dakaru 2021. | Foto: MMphotography

Macík ho podtrhl v poslední etapě, v níž zaznamenal už svůj třetí letošní vítězný vavřín. „I poslední etapa byla těžká, závodit se muselo až do poslední chvíle. Nebylo to zadarmo. Ale je to tam. Tři etapy jsme vyhráli a jsme čtvrtí celkově,“ radoval se závodník, který tak dorovnal nejlepší výsledek svého otce Martina Macíka staršího, který ho dosáhl v roce 2010 při Dakaru v Jižní Americe.