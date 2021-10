Klíčovém okamžikem celého utkání se stala koncovka druhé sady. Za stavu 22:22 si vzal míč do ruky Brazilec Madaloz. Třemi esy v řadě ukončil prostřední dějství a výrazně naklonil utkání na stranu Příbrami. „Co předvedl, byla paráda. Zlomový okamžik a výrazná psychická podpora pro hráče. Na Liberec to pak padlo,“ poklonil se Démar.

Liberec se zkraje sezony trápí. Dvě porážky s Karlovarskem leccos naznačovaly, zlepšení ale nepřišlo ani v Příbrami. „Špatně jsme podávali, nevytvářeli jsme na ně tlak, takže si mohli v klidu přihrát a Dolgopolov si mohl hrát, kam chce,“ smutnil Lukas Demar. Hosté sice vždy chvíli vedli v každém setu, maximálně však o tři body a to byl náskok, který Kocouři vždy v pohodě smazali.

Nový trenér tak začal na střídačce vítězstvím 3:0. Sám přiznal, že nečekal, že Kocouři takhle vyhrají, ale povedlo se. „Hráči zahráli dobře, ale vím, že mohou hrát ještě lépe,“ konstatoval. „Jsem rád, že mu to takhle parádně začalo, zase hůř pro nás. Příbram hrála hezky a my musíme zapracovat co nejvíc na našich slabinách, abychom se vrátili a bojovat dál,“ uznal na druhé straně jeho syn.

Pro oba se jednalo o emotivní zápas. Otec byl třináct let mimo Česko a hodně moc toužil začít po návratu vítězstvím. „Upřímně jsem byl z toho nervózní. Zápasy proti synům nemám rád. Srdce je rozpolcené. Přeji jim, aby hráli dobře a byli nejlepší hráči, ale my abychom vyhráli 3:2. Nemám to rád, ale musím se od toho oprostit, koncentrovat na můj tým a brát to jako profesionál,“ podotkl Démar starší. „Taky jsem chtěl moc vyhrát a přál, aby to šlo všem, což nejde. Zápas byl hodně emotivní,“ přitakal syn.

Velkým faktorem v Příbrami se ukázali diváci. Na otevírací domácí zápas si jich našlo téměř osm stovek, což se projevilo na atmosféře. Hala byla naplněna z 80 procent. „Říkal jsem hráčům, ať si zápas užijí, protože tady je jedno z nejlepších publik, a když nechají na hřišti srdce, tak diváci je ocení,“ prohlásil domácí kouč. „Je o hodně lepší hrát s diváky, jak pro soupeře, tak pro nás a sport je o hodně hezčí,“ dodal Lukas Demar.

Příbram – Liberec 3:0 (21, 22, 22)

Esa: 6:2. Bloky: 10:4.

Příbram: Madaloz (13), Hobern (11), Johansen (9), Böhm (7), Trojanowicz (6), Dolgopolov (3).