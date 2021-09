„První dvě třetiny hráli na dvě pětky, ne všichni,“ poukázal Kolář, který byl po zápase na spoluhráče hrdý a má na co. „Na hřišti jsme nechali všechno a nemohli jsme udělat víc. Pro nás je čtvrté kolo poháru velký úspěch a zkušenosti do přeboru, abychom je přetavili v postup,“ prohlásil mladý florbalista. Sokoli se vůbec poprvé v historii dostali tak daleko, neboť vždy končili už v základní skupině. „Byli jsme rádi, že přišlo spoustu lidí a uviděli v Dobříši reklamu na florbal,“ uzavřel Kolář.

Přitom stačilo málo a Dobříš by sahala po další senzaci. V prostřední části hry je ale od vyrovnání na 2:2 dvakrát zastavila tyčka a ještě jedno neproměněné trestné střílení. „ Byli jsme i nedostatečně důrazní v předbrankovém prostoru. Soupeř prokázal největší kvalitu právě tam,“ všiml si Kolář mladší. Kobylisy prakticky zadarmo získávaly v klíčovém prostoru důležité míčky.

Sokoli dlouho vzdorovali a byli ve hře o další senzaci. Po dvě třetiny byli svému soupeři na dostřel. O osudu celého zápasu rozhodla krátká pasáž na začátku závěrečného dějství, ve které si Kobylisy vytvořily klíčový náskok. „Ukázaly svou kvalitu. My jsme ale hráli celé utkání dobře, z toho půlku fakt vyrovnaně, v podstatě naše maximum. Dlouho jsme se drželi,“ řekl hrdě Michal Kolář mladší po zápase. Jeho otec nakonec uzavřel skóre trefou na konečných 2:6.

