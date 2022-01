„Vyrazili jsme snad z úplně posledního místa a krájeli jsme jeden kamion za druhým. Trať byla hodně vyježděná, takže jsme my i kamion dostávali dost na zadek. Ale zvládli jsme to, myslím, dobře. Jeli jsme už totálně vyklidnění,“ hlásil Martin Macík. Jeho navigátor Tomášek našel všechny body, ačkoliv navigace podle jejich slov byla poměrně složitá.

Výměně turba i kola navzdory. Macík se přiblížil elitní desítce

„Každý ujetý kilometr a vyřešená těžkost na Dakaru přináší zkušenosti, které nemáte šanci jinde získat. Tak k Dakaru přistupujeme. Nemáme v plánu stěžovat si. Jedeme dál, co to dá, jsme ve hře o TOP 10 a současně sbíráme body ve světovém poháru, jehož je Dakar nově součástí,“ dodal Macík.

Macíkův kamion s číslem 503 na trase také několikrát zastavil u spřátelených posádek. „Zastavovali jsme u kluků z Italtrans Racing týmu a pomáhali jim. A pak i u Martina Šoltyse. Kluci opravovali v dunách Arnošta. Ale nedokázali jsme jim bohužel moc pomoci, neměli jsme u sebe ani potřebné díly. Věřím, že to zvládnou vyřešit a dojedou do cíle,“ popisoval mechanik David Švanda. „Kluci stojí uprostřed dun. Vypadalo to, že po větším skoku se něco stalo s uložením levého předního kola. Všichni na ně myslíme, nebude to jednoduché, ale čekáme, že se objeví v cíli,“ doplnil Macík. Šoltys dorazil do bivaku až hluboko v noci.

Bezesné dakarské noci přicházejí

Po extrémní čtvrté etapě většina mechaniků přes noc vůbec nespala. „Kluci jsou rozdělení do skupinek a každá má na starost svou specializaci – nápravy, motory, převodovky, pneumatiky. Současně každý ze čtyř kamionů, o které se staráme, má svého hlavního mechanika. To je člověk, který byl u stavby auta a zná ho do posledního šroubku. Po návratu posádek do bivaku každý ví, co má dělat. Kluci se hned vrhají do práce a servis probíhá někdy až do rána,“ popisuje mechanik David Švanda.

Nečekaná pomůcka. Výfuk zachránili víkem od krabice

Tým MM Technology se na Dakaru stará o Karla a Arnošta – kamiony domovského Big Shock! Racingu. A také o Vincenza a Niciase, speciály spřátelených týmů Project 2030 a Italtrans Racing, vyrobené v Sedlčanech. Parta ostřílených profíků doplněná novými posilami v posledních dnech odvádí výbornou práci a patří jí za to velký dík.