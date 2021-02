S českou jedničkou Tomášem Staňkem se totiž poměří lucemburský silák Bob Bertemes. Že jste o atletech z této půlmilionové zemičky nikdy neslyšeli? Chyba lávky. Sedmadvacetiletý rodák z městečka Belvaux má totiž lepší osobní maximum než český rekordman.

Mistr Lucemburského velkovévodství se před dvěma roky zlepšil na 22,22 metru. V hale poslal kouli nejdále do vzdálenosti 21,03. U Staňka je to přesně naopak. Zatímco pod širým nebem hodil nejdál 22,01, v hale poslal své náčiní o kousek dál 22,17.

„Tomáš před týdnem předvedl 21,48, a to bude pro Bertemese obrovská výzva. Uvidíme souboj titánů,“ upozornil ředitel kladenského mítinku Jakub Kubálek a přidal i svůj soukromý tip. „Podle mě Staněk vyhraje.“

Bertemes už několik let objíždí šampionáty. V roce 2017 startoval na mistrovství světa v Londýně. Na ME 2018 v Berlíně bojoval o medaile, ale i když tehdy vytvořil národní rekord 21,00, skončil nakonec šestý a prohrál i se čtvrtým Staňkem (21,16). Nejlepší výsledek se mu povedl o rok později na halovém ME v Glasgow. Vybojoval tam pátou příčku, Čecha ve Skotsku hřál bronz.

Na MS 2019 v Dauhá Bertemes dvaadvacetimetrové zlepšení nepotvrdil. Loni vrhl 21,21 a ve světovém žebříčku byl na jedenácté pozici těsně za Staňkem (21,24). Nyní se v Česku postupně představí v halách v Ostravě, Nehvizdech a Kladně.

„S Bobem se vždycky rádi vidíme. Je to silově a dynamicky vybavený koulař. Jeho dvaadvacet metrů mě překvapilo, ale dokázal se dostat sunem přes jednadvacet, a když přešel na otočku, tak mu to parádně vyšlo,“ vyprávěl o soupeři Staněk.

Vzájemnou bilanci si však nedokáže vybavit. „Řekl bych, že bude mírně v můj prospěch. Na závod se těším, souboj nás oba může vyburcovat k pěkným výkonům.“