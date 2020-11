Doma závodit nemůže. Proto Jan Černý vyrazil do Německa, kde se v pátek a v sobotu jel 23. ročník mezinárodní ADMV Lausitz Rallye 2020. Příbramský jezdec se představil ve voze Škoda Fabia R5 a závod dokončil na bronzové příčce, když nestačil pouze na dva domácí reprezentanty – stříbrného Juliuse Tannerta a vítězného Matthiase Kahla.

Příbramský automobilový závodník Jan Černý. | Foto: Ondřej Novotný

„Byl to nádherný závod, který jsem si opravdu užil. Asi nejvíce za celý letošní rok. Skvělá atmosféra, dobře připravené auto, které fungovalo, Petr (navigátor Černohorský, pozn. red.) fungoval. Takže jsem spokojený. Byla to prostě bomba,“ zářil třicetiletý příbramský závodník po dojetí do cíle na sociálních sítích.