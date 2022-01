"Dojeli jsme tak, jak jsme předpokládali, a jsme spokojení? Ne. K tomu není moc co dodat," řekl Macík. "Chtěli jsme lepší výsledek, ale je to Dakar, a ten se ne vždy povede. Jedná se o náročnou soutěž, která trvá čtrnáct dní. A stát se může cokoliv až do posledního kilometru, o čemž se letos přesvědčila spousta posádek. Nejsme spokojeni, ale ve druhé půlce rallye jsme dokázali vykřesat maximum z možného,“ uvedl Martin Macík na tiskové konferenci.