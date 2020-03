Zkušený smečař nejprve dvě hodiny sledoval počínání svých spoluhráčů z lavičky, aby v klíčovém okamžiku pátého setu vstoupil do hry a důležitými body rozhodl o vítězství svého týmu 3:2 na sety. „To, co pak předvedl v závěru po dvou hodinách na lavičce, před tím smekám,“ ocenil výkon příbramského kapitána trenér Martin Kop.

Jeho svěřenci šli do utkání s vědomím, že už mají předem jistou účast předkole play–off. Motivace jim ale rozhodně nechyběla, naopak. Kocouři mohli udělat velký krok, aby si na úvod předkola zajistili výhodu domácího prostředí. Potřebovali ale svého přímého konkurenta, na něhož ztráceli jeden bod, porazit, nejlépe za tři body, aby ho v tabulce přeskočili.

A byli velmi blízko, protože vedli už 2:0, poté, co první dva sety otočili v koncovkách a ukořistili je shodně 25:21. „Uhráli jsme je hlavně kvalitou na servisu a měli jsme šanci dohrát i ten třetí,“ líčil trenér Martin Kop.

Jenže tentokrát v koncovce uspěli nejtěsnějším možným rozdílem dvou bodů (23:25) hosté a domácí rázem začali tahat za kratší konec provazu. „Jak to tak chodí, postupně se to otočilo. Odolka to nevzdala, hrála velmi dobře a v dalším průběhu stav setů vyrovnala,“ narážel Kop na čtvrtou sadu, kterou Kocouři ztratili (21:25) i proto, že během ní za nepříznivého vývoje značně protočili sestavu, aby pošetřili síly.

Do tie-breaku ale Příbramští poslali opět původní sestavu. Trenér Kop navíc vytáhl trumf v podobě Martina Böhma. A měl zlatou ruku, protože zkušený smečař začal po nástupu na palubovku zářit na servisu, kde zaznamenal řadu přímých bodů. Hlavně díky němu tak domácí opanovali pátý set 15:8 a zvítězili pošesté z posledních sedmi střetnutí. Ten vypíchl ale jiné dva hráče. „V důležitých chvílích jsme zahráli dobře i proto, že nás na podání podržel Michal Kriško a výborně hrál také Alexander Sysoev,“ chválil hrdina zápasu své spoluhráče. „Celkově to byl dobrý kolektivní výkon,“ doplnil kapitána Kop.

Zároveň ale zdvihl ukazováček. „Musíme se však z tohoto zápasu i poučit a rozhodně zlepšit příjem plachtícího servisu,“ upozorňuje před blížícím se předkolem play-off příbramský kouč i s ohledem na to, že existuje varianta, že oba soupeři v něm změří síly znovu.

Před posledním kolem, se týmy nachází na osmé, respektive deváté pozici, což by je předurčovalo ke vzájemnému souboji. „Pokud na Odolku narazíme v předkole play off, tak lze také očekávat vyrovnané zápasy,“ poznamenal Martin Böhm.

A tak by mohlo v případné sérii hrát zásadní roli domácí prostředí, což ostatně ukázal i tento zápas a potvrdil i hostující kapitán Martin Hladík. „V Příbrami se nehraje nikdy lehce a za daných okolností je pro nás bod velmi cenný,“ uvědomoval si.

Jak to ale nakonec dopadne? O všem se rozhodne v sobotu, kdy Příbram zajíždí do Brna a Odolena Voda přivítá Ostravu, která je před oběma Středočechy s náskokem dvou bodů na sedmém místě.

Příbram – Odolena Voda 3:2 (25:21, 25:21, 23:25, 21:25, 15:8)

Rozhodčí: Grabovský, Pecháček

Počet diváků: 797



Příbram: Sysoev, Polák, Kriško, Suda, Safonov, Kupilík, libero Juračka

Střídali: Trojanowicz, Kuchař, Rosenbaum, Böhm, Hulpach



Odolena Voda: Taylor, Hladík, Vanags, Gear, Viiber, Kraffer, libero Hadrava

Střídali: Holčík, Duncan, Vachoušek, Horák.