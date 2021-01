Macík s Tomáškem a Švandou Tentokrát zabodovali v jedné z nejdelších etap, čítající 476 spojovacích a 337 závodních kilometrů. Stejně jako v úterý sahali po etapovém vavřínu. Dokonce k němu měli ještě výrazně blíže. První čtyři kamiony (Rusy Sotnikova s Karginovem, Bělorusa Višněvského a Macíka pozn. red) totiž v cíli dělilo jen dvaadvacet vteřin.

„Obrovská výhoda byla, že jsme jeli bez prachu, startovali jsme po dvou minutách, to nám také pomohlo. Letěli jsme, jak jsme uměli. Bylo to rychlé. Navigačně náročná etapa, v kaňonech, ale Ferry (navigátor Tomášek pozn. red.) dal super výkon, jen jednou jsme se drobně vraceli. V dunách jsme jeli opatrněji. Bál jsem se, potom co šly včera tři kamiony na budku. Tam by se dalo ještě zrychlit. Ale zbytek etapy úplně v cajku. Jsme trochu vydrnčení, auto dostalo zabrat, protože v rychlosti 140 kilometrů to posíláme do takových nesmyslů, že vůbec nechápu, jak drží,“ hlásil po středečním dobrodružství spokojený Martin Macík.

ASPIRANT NA ČERNÉHO KONĚ

Úvodní třetina závodu tak vyšla týmu Big Shock! Racing parádně. Po sérii vyrovnaných výkonů černožlutý kamion dál statečně konkuruje favorizovaným Kamazům a Mazům. „Já myslím, že je to spousta věcí dohromady. Musíš mít skvělou techniku, dobrou strategii a hlavně šikovné lidi. A ty se v našem případě povedlo dát dohromady. Troufám si říci, že máme jeden z nejschopnějších mechanických týmů, z Františka (Tomáška pozn. red.) se stal opravdu dobrý navigátor, každý z kluků ví, co je jeho úkol. Současně je třeba, aby někdo vše efektivně řídil, to dělá dobře táta. Martin Pabiška je zkušený týmový manažer, který dokáže pomoci. Ve všem máme systém. A pomáhají nám zkušenosti. S nimi víš, co máš dělat v závodě, ale jsou nepostradatelné i pro vývoj techniky,“ poukázal na klíčové faktory dosavadního úspěšného dakarského tažení Martin Macík.

„Samozřejmě, na Dakaru je vždycky potřeba i dávka štěstí. Vidíte, že nepředvídatelné události tu provázejí každého. Otázkou je, kolik se toho stane a jak si s tím dokážeš poradit,“ doplnil Macíkův otec, šéf týmu, Martin Macík starší.

V každém případě Macíkova posádka může v dalším průběhu ještě hodně míchat kartami…