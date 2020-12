Vánoční svátky strávil doma v Berouně. U stromečku mohl tenista Tomáš Macháč se svými nejbližšími zhodnotit svůj úspěšný rok.

Tomáš Macháč s vítěznou trofejí v Bratislavě. | Foto: archív tenisty

Pro hráče pražské Sparty znamenal rok 2020 postup do první dvoustovky v žebříčku ATP. „Pro mě to byla úspěšná sezona a jsem za ni moc rád,“ usmívá se dvacetiletý tenista. Sám se postupně přesouval mezi dospělé, což je odlišný svět než mezi juniory. „Já jsem to zvládl poměrně dobře, ale je to něco úplně jiného,“ potvrdil.