Pro Tománka se jednalo o první start o loňského října, kdy se představil v chorvatském Zadaru, kde se zúčastnil Zadar Half Triathlonu. „Plánování závodů v současné době není jednoduché, protože běžně se závody ruší. V tomto případě bylo ale už týden před startem jasno. Pak už záleželo na výsledku PCR testu, který jsem samozřejmě musel podstoupit nejen já, ale i můj support tým. Ten jsme podstoupili den před plánovaným odjezdem. Vše dopadlo dobře a mohlo se vyrazit,“ upozornil na nutnou podmínku Tománek, který se tak následně vydal na dlouhý přesun autem.

Za volantem absolvoval zhruba 1000 kilometrů. Vidina možnosti konečně si zazávodit představovala během cesty významný povolený doping. „První dny byly ve znamení seznámení se s tratí a lehčího tréninku včetně aklimatizace. Poměrně náročná a technická cyklistická část vyžadovala více přípravy a času na seznámení se s tratí. Vzhledem k plaveckému manku v přípravě, jsem zároveň chtěl ještě něco naplavat. Jízda v běžecké formuli byla na posledním místě, protože moc času nebylo, ale pro dobrý výsledek jsem udělal všechno, co šlo,“ popsal finální přípravu přímo v dějišti závod.

PROBLÉMY S ITALSKOU POLICIÍ

A pak už se dočkal! Jako jediný handicapovaný sportovec na startu Challenge Riccione vstupoval do závodu pět minut před ostatními profesionály, což od pořadatelů považoval za vstřícný krok a dostatečný komfort. Jenže jen po několika stovkách metrů přišel dosti nečekaný problém.

„Začal okolo mě jezdit policejní vodní skútr. Nejdříve jsem si myslel, že pro mou bezpečnost mám u sebe hlídku, ale gestikulace a křik mi k tomu moc neseděl. Během rychlé výměny názorů, kdy jsem policistovi sděloval, že jsem ve vodě legálně, protože jsme handicapovaný sportovec, se situace začala vyostřovat. Policista neuměl anglicky, dále jsem ho tedy ignoroval a pokračoval v závodě. Následně na mě začal skútrem najíždět a opravdu tvrdě ohrožoval mou bezpečnost, naštěstí dorazila další hlídka, která již pochopila a situace se uklidnila,“ ulevil si Tománek, který nakonec dosáhl v plavecké části času 42:40 minuty. „Plaval jsem uvolněně a nijak zvlášť netlačil na pilu, přeci jen letos nemám moc naplaváno. Vzhledem k incidentu i nedostatečné přípravě nelze brát moc vážně, ale bylo to za mnou,“ oddechl si.

BOJ S NASTUPUJÍCÍ ÚNAVOU

Po zhruba jedenácti minutách strávených v prvním depu se pak vydal do cyklistické části, ve které ho čekaly dva okruhy, přičemž každému okruhu dominovalo tříkilometrové dlouhé stoupání s průměrným sklonem osmi procent.

„Již během rovinatého úvodu jsem cítil, že plavání mě stálo více sil, než bych si přál. Nebylo mi dobře, ale po zhruba deseti kilometrech jsem se stabilizoval. Udržoval jsem konstantní výkon a táhlým stoupáním jsem se přibližoval ke strmější pasáži. Na vrcholu jsem byl s dosavadním průběhem relativně spokojený. Během klesání jsem si trošku fyzicky odpočinul, ale sjezd, ve kterém jsem dosahoval maximální rychlosti přesahující sedmdesát kilometrů, byl velmi náročný na koncentraci. Ve druhém okruhu se již vše uklidnilo, ale síly ubývaly,“ líčil Jan Tománek, avšak čas 3:30:10 hodiny, podle jeho názoru odpovídal náročnému profilu trati druhé části závodu.

TVRDOHLAVĚ ZA SVÝM CÍLEM

To samé platilo o čase stráveném ve druhém depu, ze kterého vyrazil v běžecké formuli za 5:32 minuty, což dle jeho slov představuje osobní standard. Cíl pro závěrečnou část závodu pak byl jasný, dokončit ji v čase pod jednu hodinu. „Navzdory stupňující únavě jsem do běhu dal všechno. Nevzdával jsem se a tvrdohlavě jsem šel za svým cílem, ale v závěru už to nešlo,“ povzdechl si Tománek, který vytouženou hranici nepokořil o čtyři minuty a patnáct sekund.

Celkový čas 5:34:00 hodiny znamenal pro Tománka v konečném účtování 347. příčku absolutního pořadí, tedy v konkurenci ostatních nehandicapovaných účastníků. „Možná jsem od sebe čekal trošku víc, ale v závodě mi nevyšlo vše, jak bych si přál. Když svůj výkon hodnotím zpětně, bez emocí, jsem spokojený,“ konstatoval.

Jeho hlavním cílem v letošní sezoně je účast na mistrovství světa v dlouhém triatlonu na Hawaii. „Je to stejné jako minulý rok, kdy se ale nakonec kvůli pandemii neuskutečnilo. Snad bude možné tentokrát startovat v nominačních závodech, kde bych se chtěl o účast poprat. Věřím, že to klapne,“ zakončil Jan Tománek.