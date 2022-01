Do poslední etapy startovala posádka týmu Big Shock! Racing ze 4. pozice a 8. místa v celkovém pořadí (na které se posunula po 4minutové penalizaci za překročení rychlosti v zóně s rychlostním limitem). I díky zkušenostem z 10 absolvovaných Dakarů Martin Macík myslel na to, že v poslední etapě je možné více ztratit než získat. Ale jeho posádka odjela i poslední speciálku v plném tempu, s maximálním nasazením, ale také s rozumem. A výsledkem bylo nejlepší letošní umístění – 2. pozice.

„Jsme v cíli Dakaru a máme 2. místo v etapě. A druhé letošní pódium. Bylo to drsných posledních 160 km přes rozbitá řečiště. Celý letošní Dakar byl náročný. Ale zvládli jsme ho a jsme v pořádku v cíli. Děkuju klukům v posádce, děkujeme všem fanouškům, kteří při nás stojí v dobrém i zlém. Díky patří našim rodinám, všem klukům v týmu, mechanikům za to, jak dřeli a jak skvělou práci odvedli, tátovi, Martinovi Pabiškovi, posádce Martina Šoltyse, přátelům. A také všem našim milým sponzorům a partnerům, kterých si moc vážíme,“ řekl Martin Macík.

Na Dakaru je krásné i děsivé současně, že nikdy nevíte, co se stane v příští minutě. I proto ho sleduje tolik fanoušků. I to je důvod, proč se závodníci po prožitých těžkostech chtějí znovu vracet a překonávat soupeře i sami sebe. Takový je Dakar. I proto k němu tým Big Shock! Racing přistupuje s dlouhodobějším nadhledem a už teď plánuje příští starty. „Jeli jsme na maximum a stálo to za to. Příště do toho jdeme znova. Víme, na čem zapracovat. Už teď chystáme další ročník a chceme v rámci MM Technology stavět nové kamiony. Navíc zásoba historek pro akce Posedlí Dakarem je teď obrovská, myslím, že fanouškům ani nestihneme všechno odvyprávět,“ řekl Martin Macík.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmartinmacikjr%2Fvideos%2F3190013627895998%2F&show_text=false&width=560&t=0" width="560" height="314" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>

Dobrou zprávou také je, že do cíle letošní Rallye Dakar úspěšně dorazily i závodní kamiony spřátelených posádek Italtrans Racing a Project 2030, které v Sedlčanech sestrojil tým Martina Macíka staršího. Pocit v cíli bohužel po dvou nedokončených etapách a zranění letos nezažijí pilot Martin Šoltys, navigátor Roman Krejčí a mechanik Jakub Jiřinec. Ale také jejich posádka na trati odvedla dobrou práci a v první polovině závodu bojovala srdnatě. Pro tým Big Shock! Racing byl letošní Dakar současně rozjezdem do světového poháru Rally-Raid Championship 2022, který pokračuje v březnu závodem v Abú Dhabí. Už během Dakaru týmový manažer Martin Pabiška zařizoval odeslání části techniky přímo do Dubaje.

