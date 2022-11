Plavání při rozednění v Sand Hollow Reservoir je v St. George ikonické, atmosféra, barvy, nádhera! Vzhledem k teplotě vzduchu (4 °C) a vody (16,8 °C) zvolil Tománek dlouhý neopren, který sice nemá nejradši, ale rozhodovat měla především cyklistika, takže volba byla jasná - tepelný komfort! „Plavalo se mi dobře a zhruba po 400 metrech jsem se dostal do čela mezi HC (Handcycle Athletes) i PC (Physically Challenged) a vodu jsem s časem 37 minut opustil jako první handicapovaný sportovec!“ těšilo Tománka.

Cyklistika s více než 1000 metry převýšení stála za to! První půlka byla hodně chladná a převážně bylo zataženo bez slunce, což při teplotě 4 - 6 stupňů není nijak zvlášť příjemné. „Jsem rád, že jsem si po plavání vzal suchý dres, ale přesto jsem jel oproti většině závodníků nalehko. V prvním stoupání od Sand Hollow jsem se zahřál, ale prsty trpěly ještě další hodinu!“ popisoval handicapovaný sportovec z Příbrami.

Bohutín remizoval, v čele jsou Daleké Dušníky. Dublovice vyškolily Petrovi

Profilově náročná cyklistika nebyla tempově plynulá a v rychlých sjezdech jen stěží udržel plánovaný výkon, nicméně na trati ale nechal vše! Dominantní výjezd Snow Canyonem si užil a cítil se silný! „Časem 3:27:11 h jsem jako jediný Handcycle Athlete splnil časový limit a suverénně se přiblížil vysněnému cíli, titulu mistra světa v 70.3 Ironmanu,“ přiblížil Tománek.

Zbýval už jenom běh! To „už jenom“ v případě běžecké tratě v St. George rozhodně neplatilo! Na dvou okruzích se nastoupalo téměř 250 metrů a v závěru každého stoupání se “probíhalo” golfovým hřištěm, což obnášelo úzké pěšiny, strmé trháky a také trávníkové pasáže. „Pro běžeckou formuli žádná hitparáda, ale dal jsem do toho vše a vzhledem k trati jsem zaběhl docela slušný čas 1:28:50 hod. Samozřejmě to nelze srovnat s nejrychlejšími závody v optimálních podmínkách, ale výkonu si vážím, protože byl mnohdy na limitu technických možností běžecké formule,“ uvedl 35letý handicapovaný sportovec.

FOTO: Tománek se poprvé představil po MS. Ve Varšavě zajel rychlý čas

Cílová rovinka a slavnostní ceremoniál s vyhlášením vítězů jednotlivých kategorií byl již třešničkou na dortu, kterou si nelze jinak než užít. Na mistrovství světa v 70.3 Ironmanu vybojoval Tománek již třetí titul světového šampiona (2017, 2018, 2022). „Letošní rok pro mě byl sportovně velmi úspěšný a ohlédnu-li se za datem závodu 29. října, tak si neodpustím vzpomínku, že jsem přesně před dvaceti lety po nezaviněné nehodě bojoval v nemocnici o život. Když toto zmiňuji, tak mě trochu mrazí v zádech, ale ohlédnu-li se zpět, dokázal jsem toho mnoho a nejvíce si vážím toho, že jsem se nikdy nevzdal!,“ prohlásil Tománek.