V minulosti už několikrát přemýšlel o tom, že by pro jarní přípravu změnil lokalitu, nakonec se ale pokaždé vrátil do oblíbené Mallorky a stejně tomu tak bylo i nyní. „Má vše, co pro cyklistiku, respektive triatlon na jaře potřebuji. Zprvu začínám zvolna v rovinách, později se přesunu do zvlněného středu ostrova a na závěr pořádně potrénuji silovou vytrvalost v horách,“ popisoval handicapovaný sportovec.

GLOSA: Klobouk dolů před Dolgopolovem. Musí se smeknout

Podobně se vyvíjel i jeho trénink. Nejprve přidával hodinový objem v rovinatých částech ostrova a čím dál častěji vkládal kopcovité pasáže a v závěru najížděl pětihodinové objemy v horách. „Úvod soustředění byl sice poněkud vlažnější, ale únorová Mallorca byla teprve prvním plánovaným kempem a cíl byl splněn. Rozjezdil jsem se!“ komentoval Tománek.

Mimo cyklistické přípravy plánoval také plavecký trénink v moři, ale po problémech s krční páteří byl trošku zdrženlivější a do chladné vody Středozemního moře se odhodlal až v druhé polovině kempu. „Z cyklistického pohledu předčil má očekávání a výkonnostně jsem nyní na konci února na vyšší úrovni než loni v květnu. Plavání objektivně hodnotit nemohu, protože ve vodě jsem byl jen několikrát, ale nemám strach, že bych tento drobný nedostatek během další přípravy nedohnal,“ pochvaloval si 34letý handbiker. Nyní se na dva týdny vrátí do Česka, aby se poté vrátil následně opět na Mallorcu na další a již více triatlonově specializovaný trénink.