„Zhruba v polovině února mě začal trápit otok v oblasti třísla a během několika dní, se otok centralizoval do jednoho místa, které se zanítilo. Kožní abces musel být řešen chirurgickou cestou. Během výkonu se však zjistilo, že nález je většího rozsahu a byl jsem hospitalizován na chirurgii příbramské nemocnice,“ popsal nepříjemnou situaci Tománek.

Nakonec ale všechno dobře dopadlo. „V prvních dnech bylo ve hře několik variant možného vývoje. Doprovodná vyšetření ale nepotvrdila další komplikace. Po deseti dnech jsem tak byl propuštěn do domácího ošetřování spojeného s ambulantními kontrolami,“ ulevil si.

Momentálně má naordinovaný převážně klidový režim. „Předpokládám, že během dubna bych měl být již stoprocentně zdravotně v pořádku,“ prozradil.

Sám ale netuší, kdy se vzhledem k pandemii koronaviru představí v závodě. „Věřím ve stabilizaci současné situace a zachránění alespoň druhé poloviny sezony,“ uvedl Tománek, který doufá, že už koncem června bude moci odletět do Spojených států na nominační závod o mistrovství světa v 70.3 Ironmanu v texaském Lubbocku. „Měl by to být můj první vrchol sezony,“ dodal.