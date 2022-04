Nakonec odjížděl spokojený co se týče cyklistické přípravy, jelikož se mu povedlo odjet ještě několik objemových tréninků v těžkých podmínkách. „Následně jsem přešel do intenzity, a přestože počasí opravdu nepřálo, odtrénoval jsem vše, co jsem potřeboval. Možná bych si přál ještě trošku silové vytrvalosti v horách, ale když teplota klesala k sedmi stupňům, tak nemělo smysl nahoře zbytečně mrznout,“ uvedl 34letý handbiker z Příbrami, který hodnotil pozitivně i běžeckou část, kdy postupně zvyšoval kilometrový nájezd a absolvoval několik téměř 30 km dlouhých běhů. Nakonec ji zakončil spontánní účastí na 11 km dlouhém závodě Urban Race by Mallorca v Manacoru, kterou dokončil v nejrychlejším čase. Horší už to bylo s plaváním, kdy moře musel nahradit pouze bazén.

Pět set kilometrů na A třídu. Škváru odměnili fotbalisté výhrou v derby

Během soustředění na Mallorce se ale Tománek dozvěděl o možnosti startu na Urban Race. Po zběžné kontrole trati šel bez váhání do toho. „Každý přípravný start se počítá a když dostanete jako leader závodu policejní eskortu, tak si to prostě užít musíte!“ prohlásil. Předpověď počasí byla pro neděli proměnlivá. Očekávaly se dešťové srážky a silný vítr, což Tománkovi způsobilo dilema ohledně volby rukavic. Nakonec ale závod dokončil jako nejrychlejší. „Musím poznamenat, že mezi klasickými běžci to byl na formuli nerovný boj. Cílovou pásku jsem proťal v čase 32:34 minuty, s čímž jsem spokojený,“ přiznal handicapovaný sportovec.

Naásledovala Challenge Salou, kterou provázelo slunečné, ale velmi chladné počasí, jež zapříčinilo zrušení plavecké části a tak se jel pouze duatlon. Ranní teplota okolo dvou stupňů skutečně nedávala šanci, aby se bezpečně plavalo. Tománek dorazil do Salou několik dní před startem a v podstatě nic nevycházelo podle plánu.

Příbram zaskočila Vlašim v poslední minutě. Tři body trefil Halinský

Povětrnostní podmínky hodně znepříjemňovaly přípravu a zvlášť nízké teploty byly zdrojem nejistoty, přemítání a hledáním optimálního vybavení pro možné podmínky v den závodu. „Seznámil jsem se s tratěmi a vyzkoušel si vodu, která měla 13 stupňů. V neoprenu a teplé čepici to nebylo nijak zvlášť hrozné, ale silný vítr a předpokládaná nízká teplota vzduchu vyvolávala řadu otazníků,“ podotkl Tománek.

Na mítinku před závodem panovala zvláštní atmosféra a bylo znát, že se do vody nikomu z profesionálů nechce. Podle pravidel mezinárodní triatlonové asociace ITU vše nasvědčovalo tomu, že se pojede duatlon, ale finální rozhodnutí mohlo padnout až hodinu před startem, což je nekomfortní pro všechny, a zvlášť pro handicapované sportovce, kteří přeci jen musí plánovat trošku více.

Za vítězný gól sprcha ionťákem. Bylo to dobrý, culí se Halinský

„S plaveckým startem jsem již nepočítal a když večerní teplota padla k 6 stupňům, měl jsem jasno, že se předpoklad nízké ranní teploty zcela jistě vyplní. Aby se plavalo, musela by být ranní teplota minimálně 12 stupňů, což bylo zřejmé, že při jasné obloze určitě nebude,“ měl jasno Tománek. Vzhledem k jeho handicapu odstartoval první běžeckou část minutu před profesionály a nakonec zvládl čtyři kilometry za dvanáct minut. Cyklistický úsek mu kvůli vlnité trati a prudším výjezdům naopak nesedl vůbec. „Držel jsem sice slušný průměrný výkon, ale chyběla mi dravost a výbušná síla. Důvodů, které můj výkon ovlivnily mohlo být několik, ale nízká teplota a kumulující se únava po náročné přípravě byly zřejmé,“ přiznal Tománek.

Závěrečný běh na 21 kilometrů byl rovinatý, technický s několika úzkými pasážemi a obraty v každém okruhu. „Přechod mi nedělal problém a na poměrně volné trati jsem úvod běhu rozjel ve vysokém tempu. Bohužel postupem času se trať zaplnila lidmi a více než vlastní výkonností jsem byl limitován jejich počtem na trati, přiblížil Tománek s tím, že místo aby šel do rizika, tak raději trpělivě čekal na možnost předjetí běžců. Nakonec dokončil Challenge Salou dokončil za 4 hodiny a 47 minut, což vzhledem k podmínkám a předešlému náročnému soustředění na Mallorce považoval za splněný cíl.