Závod, jehož zakladatelem byl v roce 1908 legendární sportovní buditel a spoluautor olympijské charty Jiří Guth – Jarkovský, je určen všem, kdo si troufnou uběhnout tradiční maratonskou vzdálenost a mají chuť si užít neopakovatelnou atmosféru Brd.

Trasa, která nabízí převýšením 864 metrů, tradičně vede podél řeky Vltavy do Radotína, poté okolo golfového hřiště v Lipencích, pokračuje přes lesy kolem Cukráku směrem k Jílovišti. Dále do Černolic, odkud se běží na nejvyšší bod trasy, kterým je Skalka nad Mníškem pod Brdy (555 metrů). Odtamtud pak do Kytína, posléze přes Voznici až do Dobříše, konkrétně do cílového areálu SK Vlaška.

Navzdory koronavirové pandemii stále existuje šance, že se po této trase poběží i v roce 2020. Odložený termín závodu je zatím stále naplánovaný na neděli 6. prosince, kdy by měl v 9 hodin ráno odstartovat z pravého břehu Vltavy v Braníku. „Všichni v to společně doufáme,“ vzkazuje hlavní organizátor akce Martin Dvořák prostřednictvím Davida Horyny.

V případě konání, bude součástí podniku i doplňkový běh na 10 kilometrů, který odstartuje z cíle hlavního (restaurace Krmelec Vlaška) a povede směrem na Voznici a zpět.