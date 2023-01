S Ústím se hrálo o hodně. Nejen o tři body, ale o možnost vrátit se zpět do pozic znamenající předkolo a také prohloubit propast od barážových pozic. V závěru vyrovnané první sady sáhl trenér Petr Brom k první změně v sestavě na jednom z klíčových postů. Místo univerzála Hulpacha šel na hřiště Filip Ureš. S jasným pokynem: „Bouchni do toho a ono to vyjde,“ řekl mladému volejbalistovi kouč Příbrami.