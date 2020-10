Tři góly v závěru stály Příbram vítězství nad silným Mostem

Až do závěrečné desetiminutovky si domácí Most schoval obrat v utkání čtvrtého kola západní skupiny Superligy malého fotbalu. Díky povedenému obratu zdolal na domácím hřišti 11. ZŠ Most 4:3 Příbram.

Navrátilec. Jiří Junek (vlevo) se po delším čase objevil v dresu Příbrami. Dokonce dal gól, ale ani ten nepomohl k zisku bodů na půdě Mostu. | Foto: Fotbal Most