Před rokem se Michaela Štěrbová radovala v Příbrami se zisku mistrovského titulu v olympijském triatlonu, letos se na stejném místě stala republikovou šampionkou v super sprintu, tedy na nejkratší distanci. V závodě mužů v sobotu 24. června zvítězil Jakub Homola, který patří svým věkem do juniorské kategorie.

Triatlonista Jakub Homola ovládl v Příbrami super sprint | Foto: Michal Včeliš

V příbramském areálu Nový rybník se závodilo už od rána, kdy závodníci začali bojovat o body do Českého poháru v krátkém triatlonu v rozjížďkách s intervalovým startem. Na základě svých výsledků pak byli rozřazeni do odpoledních finálových jízd. Dopoledne si pod zataženou oblohou nejlépe vedli junior David Korous s dorostenkou Editou Pozlerovou, kteří nejrychleji prolétli trať o vzdálenostech 300 m plavání, 9 km cyklistiky a 2 km běhu.

V celkem pěti finálových jízdách ale sledovali diváci zcela jiné závody. Jejich průběh ovlivnily slunečné a horké počasí, únava z dopoledních rozjížděk a také povolený drafting (ranní rozjížďky se s ohledem na intervalový start jely bezhákově).

V závodě mužů se po plavecké části dostala do vedení čtyřčlenná skupina ve složení Mittner, Marek, Václavík a Michálek. V posledním ze tří cyklistický okruhů ale byla dostižena početným balíkem. Těsně před nájezdem do depa pak došlo k pádu, který vyřadil ze hry o titul Filipa Václavíka, jednoho z největších favoritů.

Na běhu pak bylo po prvním ze dvou okruhů jasné, že se rozhodne mezi Jakubem Markem a Jakubem Homolou. „Do běhu jsem šel ze třetího místa. První kolečko jsem si rozběhnul svým tempem. Pak se mi ale ozvalo píchání v boku, tak jsem Kubu Marka na chvíli pustil před sebe a doufal jsem, že budu silnější ve finiši, což se mi podařilo,“ usmíval se Homola v cíli. Pro táborského závodníka je to první mistrovský titul v absolutním pořadí. „Ráno jsem si říkal, že celkové vítězství by mohlo být hratelné, ale příliš jsem tomu nevěřil. Druhý finišoval Jakub Marek, třetí pak Tomáš Knejzlík.

Ve finálovém závodě žen si vypracovala ve vodě náskok Michaela Štěrbová. A dařilo se jí ho držet před skupinkou několika pronásledovatelek také na kole. V běžecké části se sice ke Štěrbové pomalu přibližovala juniorka Kateřina Hadravová, ani ona ale nedokázala vítězství české reprezentantky ohrozit a doběhla si pro stříbro. Bronzová medaile patří dorostence Editě Pozlerové.

„Jak jsem si to naplánovala, tak se mi to podařilo. Chtěla jsem do závodu dát úplně všechno, což pro mě bylo hlavní. A že to stačilo na vítězství, to je příjemný bonus. Myslela jsem totiž, že mě na kole sjedou nebo že mě na běhu dotáhne Kačka Hadravová, protože ten náskok nebyl takový, jaký jsem si představovala,“ řekla Štěrbová, která tak získala v Příbrami svůj druhý titul, i když na zcela jiné distanci. „U obojího se musí člověk hodně kousnout, ale úplně jiným způsobem – u olympijského triatlonu hlavně v tréninku, u super sprintu hlavně v závodě.“

Výsledky - Příbramský triatlon, 24. června 2023

Muži: 1. Jakub Homola 24:09, 2. Jakub Marek +4, 3. Tomáš Knejzlík +8

Ženy: 1. Michaela Štěrbová 26:44, 2. Kateřina Hadravová +6, 3. Edita Pozlerová +24