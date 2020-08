V závodě žen se celkovou vítězkou stala Němka Caroline Pohle, druhá doběhla Slovenka Romana Gajdošová, třetí pak byla Kuříková.

Zajímavostí je, že účast Caroline Pohle v příbramském závodě zprostředkovala právě Petra Kuříková, která za německou reprezentantkou skončila také loni na Světovém poháru v Karlových Varech, kde obsadily třetí a čtvrtou příčku.

Caroline Pohle platí za skvělou plavkyni, což potvrdila i na českém šampionátu. Po 1 500 metrech plavání v areálu Nový rybník vybíhala s patnáctivteřinovým náskokem na Kuříkovou. Za ní pak do cyklistické části vstupovaly Alžběta Hrušková, pro kterou to byl první olympijský triatlon v životě, Romana Gajdošová a Tereza Zimovjanová.

Čtyřicetikilometrová cyklistika, která se jela bezhákovým způsobem a byla rozdělena do čtyř okruhů, ovšem pořadím výrazně zamíchala. První místo udržela Němka, na druhou příčku se ale probila Romana Gajdošová, třetí pak do depa přijela Tereza Zimovjanová, čtvrtá byla Alžběta Hrušková a až pátá Petra Kuříková.

„Holky byly na kole silnější, především z kopce mi hodně ujížděly. Sváděla jsem mentální souboj sama se sebou a trochu jsem doufala, že to v běhu ještě stáhnu, ale ztráta už byla velká,“ uvedla Petra Kuříková.

V desetikilometrovém běhu, který byl v areálu Nového rybníka rozdělen do čtyř okruhů, se pak rychle propracovala na třetí místo, které si bezpečně hlídala až do cíle. V redukovaném pořadí mistrovství republiky to pak znamenalo český titul.

„Samozřejmě jsem chtěla vyhrát, ale i takhle jsem nadšená. Mistrovský titul jsem ještě nikdy nezískala a je to pro mě obrovská čest,“ usmívala se v cíli.

V posledním okruhu běžecké části rozhodla o svém vítězství Němka Caroline Pohle, která většinu běžecké části absolvovala bok po boku s Romanou Gajdošovou.

„Jsem moc ráda, že jsem si zase po roce mohla zazávodit. Triatlon Příbram byl jediný závod, který jsem v tomto období v celé Evropě našla, tak jsem si řekla, proč bych ho nezkusila. A teď z něho mám skvělý pocit, užila jsem si hlavně jeho skvělou atmosféru,“ řekla Caroline Pohle v cíli.

VOLÁR ZATÍM NENAŠEL PŘEMOŽITELE

Závod mužů měl velmi jednoznačný průběh. Z vody šel sice na prvním místě Filip Václavík, ale jen pár vteřin za ním vybíhali Jan Volár s Ondřejem Olšarem. Prvně jmenovaný se už v prvním cyklistickém okruhu posunul na první místo, které si suverénním způsobem pohlídal až do cíle.

Druhý jmenovaný pak odstoupil během cyklistické části pro technické problémy. Závod nedokončil ani Jan Čelůstka, který byl po plavání čtvrtý, ale zdravotní problémy s patou mu neumožnily absolvovat běžeckou část.

„S výjimkou startu, kdy jsem se nechal trochu zavřít, se pro mě závod vyvíjel podle plánu. Naštěstí se mi plavalo dobře, takže jsem si ve vodě udělal náskok na nejlepší cyklisty. Díky tomu jsem pak na kole nemusel jet úplný doraz, ale držel jsem si svoje tempo a ušetřil nějaké síly na běh,“ řekl Jan Volár, pro kterého to byl třetí pohárový start v sezoně a třetí vítězství. Do cíle doběhl s půlminutovým náskokem.

Na kole se rychle posunul z šesté na celkovou druhou příčku vynikající cyklista Lukáš Kočař. Ani on se pak už svého umístění nevzdal a pohlídal si jej až do cíle.

Podobný scénář měl závod i pro Jakuba Langhammera, který se vrátil do České republiky po několikaletém pobytu v Austrálii – na kole poskočil z osmého na třetí místo, které v běžecké části už nikdo ze soupeřů nedokázal ohrozit.