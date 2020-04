/FOTOGALERIE/ Od ledna se soustředily na start sezony. Pilovaly nové závodní sestavy, s kterými měly v plánu odstartovat novou závodní sezonu 2020, ve které se plánovaly zúčastnit okolo 25 závodů po celé České republice. Nakonec ale závodní týmy aerobik studia Orel Dobříš absolvovaly jen tři. Přesto na nich zvládly vybojovat medaile.

Závodní týmy aerobik studia Orel Dobříš, které v roce 2020 zatím zasáhly do bojů. | Foto: aerobik studio Orel

Koncem ledna se na závod do Českých Budějovic, který nesl název Česko se hýbe, vydal tým nejmladších oddílových závodnic. Ty v letošním roce postoupily do starší kategorie a konkurence byla vysoká, ale i tak zvládly se svou novou tematickou sestavou „Šachy“ vybojovat stříbrné kovy. O měsíc později si pak odvezly dokonce medaile zlaté. A to ze závodu Začni s mistry, který se konal v Příbrami.