Desátou etapou o délce 371 kilometrů se letošní Dakar zase o něco přiblížil ke konci. Sedlčanská posádka Martina Macíka dojela v závodním, ale rozumném tempu na druhém místě. V celkovém pořadí se stále drží na špici a vítězství je blízko

Rallye Dakar 2024 - 9. etapa | Foto: MM Production

Závodní speciál ze sedlčanské dílny MM Technology dokončil i desátou etapu bez technických závad a větších poškození. „Čenda nepřišel ani o gumu, technicky je naprosto v pořádku. Dělá nám zkrátka letos radost. Nejenom mě, ale i mechanikům, co na něj čekají v bivaku, protože jenom provedou údržbu a jedeme dál,“ popisoval s úsměvem stav kamionu po desáté etapě mechanik David Švanda.

Terén v oblasti Alula už byl oranžovému triu známý a pro navigaci velmi přívětivý. Ze začátku tvrdý a prašný povrch přecházel postupně do měkčího, písečného podloží mezi skalami, kde na Čendu čekala spousta českých fanoušků. „Neztratil jsem se!“, hlásil hned po dojetí do cíle navigátor František Tomášek. „Tohle byla za mě nejlepší letošní etapa. Na trase jsme nenarazili na žádný problematický bod, všechny jsme našli a projeli. Jeli jsme plynule, rozumně, ale pořád dost rychle, což nám vyneslo druhé místo a já jsem spokojený,“ doplňuje.

V podobném duchu hodnotil jednu z posledních etap také Macík. „Ze začátku to bylo tvrdé a jeli jsme hodně v prachu, postupně jsme se ale dostali i na písek a do skal. Tam mě překvapila spousta fanoušků s českými vlajkami, to bylo super vidět a moc si takové podpory vážíme. Nejeli jsme na hraně, v téhle fázi Dakaru je důležité neletět bezhlavě do cíle, ale zvažovat, co stojí za určitý risk a co ne. Navíc musím pochválit i navigaci, byla úplně bezchybná. Teď nás čeká hodně těžká etapa, ale věřím, že opět zajedeme dobrý výsledek.“ Zvolená taktika se sedlčanskému týmu vyplatila. Vzdálenost 371 měřených kilometrů překonali v čase, který jim vynesl s přehledem druhé místo a v celkovém pořadí se tak drží stále na první pozici.