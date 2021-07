Uklidit auta, respektovat zákazy. V boleslavských ulicích se bude závodit

Skvělé motoristické zážitky, ale i řadu dopravních omezení. To vše přináší do Mladé Boleslavi – vlastně již tradičně – aktuální ročník závodu Rally Bohemia. Soutěž populární nejenom ve „městě automobilů“ se koná od pátku 9. do neděle 11. července, avšak s uzavírkami omezujícími jak průjezd, tak parkování je třeba počítat už od čtvrtečního rána. Na čtvrtek se chystají seznamovací jízdy na místě víkendových rychlostních zkoušek.

Bohemia Rally 2020 | Foto: Petr Linhart