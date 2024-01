Volejbalisté Příbrami na Lvy umí. Podruhé v sezoně aktuálního mistra trápili a opět ho obrali alespoň o bod. Stejně jako v prvním utkání v Praze tak i nyní v odvetě se hrál maximální počet setů. Z výhry 3:2 se ale po velkém dramatu radovali tentokrát obhájci titulu.

Příbramští Kocouři prohráli v pětisetovém dramatu pražským Lvům | Foto: David Nejedlý

Už listopadové střetnutí nabídlo napínavou bitvu a podobné utkání se odehrálo i nyní. Vzhledem k prvnímu setu, který hosté ovládli jednoznačně 25:14, je nakonec bod pro Příbram hodně cenný. Díky němu navíc upevnili šesté místo. „Zápas jsme začali špatně, vypadalo to, že jsme do něj vstoupili bázlivě, ale postupem času, řekl bych asi od druhého setu, jsme se do toho dostali,“ řekl domácí kapitán Daniel Rosenbaum mladší.

Podle kouče Lubomíra Vašiny dostali jeho svěřenci pořádnou kládu. „Dostali jsme se z toho, bojovali jsme. Vycházelo nám skoro všechno, riskovali jsme a hráli na hranicích svých možností,“ řekl trenér domácího celku. Příbram se zlepšila ve všech směrech. Lvi jí sice odskočili do mírného vedení, nicméně Kocouři začali mít mírně navrch a hosty znervózněli. Dokonce vylili i pití na střídačce. Těsná koncovka ale vyzněla pro šestý tým tabulky.

Příbram se dostala do tempa, naopak Pražané byli vyvedeni úplně z míry a domácí si hravě pohlídali třetí set a začínalo se rodit další překvapení na úkor Lvů. „Začali jsme lépe přijímat a začalo se nám dařit více na servisu, řekl bych, že v některých pasážích jsme byli i lepším týmem, než byli Lvi,“ mínil domácí kapitán. Kocouři rázem vedli 2:1 a měli jistý bod. Následně se ale obhájci titulu vzpamatovali a ukázali všem, proč jsou aktuálními mistry a zároveň si vysloužili i postup do další fáze Ligy mistrů.

Lvi nakonec pro sebe získali čtvrtý a pátý set a vyhráli 3:2. Kocouři však dokázali, že na ně v souboji kočkovitých šelem na ně umí. „Škoda pátého setu, kdy se nám nepovedla koncovka a chybělo nám asi malinko štěstí. Ale jinak si myslím, že jsme předvedli pěkný výkon a kromě toho prvního setu si myslím, že se zápas divákům mohl líbit,“ řekl Rosenbaum. „Prohra 2:3 nás samozřejmě mrzí, protože ten sport se musel divákům líbit, na druhou stranu musím říct, že takovéto zápasy budou kluky posouvat dál v jejich kariéře a v tom, co budou do budoucna umět,“ dodal Vašina.

„Bereme dva body za vítězství, což je super, musím uznat, že Příbram hrála výborně. Nakopl jí druhý set, který v koncovce vyhrála, tam hrála odvážněji než my. Nakoplo jí to i do dalšího setu, který hrála na hranici, někdy až za hranicí rizika a vyházelo jí to. Pozitivní je, že my jsme se semkli a utkání jsme dokázali otočit,“ zhodnotil kapitán hostů Jakub Janouch.

Příbram – Praha 2:3 (-14, 26, 19, -17, -12)

Esa: 8:3. Bloky: 6:11. Rozhodčí: Rychlík, Buchar. Diváci: 762.

Příbram: Gabriel, Šábrt, Toman, F, Ureš, Benitez, Rosenbaum, libero Verasio. Střídali: Lyzanec, J. Ureš, Tevkun, A. Rosenbaum.

Praha: Madsen, Tibitanzl, Kollátor, Estrada, McCarthy, Thiel, libera Moník, Tláskal. Střídali: Schouten, Janouch, Krča, Čech.