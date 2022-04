Florbalová pohádka letošní sezony, která se začala psát v srpnu minulého roku, má šťastný konec. Vše začalo hned zkraje, kdy cesta Českým pohárem skončila až ve čtvrtém kole, kde Dobříš podlehla favorizovaným Kobylisům 2:6. S týmem působícím v Národní lize - třetí nejvyšší soutěži - ale sehrála solidní partii. „Pohár způsobil to, že jsme skočili do ligy rozehraní a zápasy pro nás byly jednodušší,“ uvedl jeden z pilířů postupu Vojtěch Paul. Všichni hráči si předvedené výkony a hru následně přenesly do ligové soutěže, kde byli o úroveň výš nad ostatními.

Na vlně euforie se vezly všechny tři dobříšské týmy, které hrály přebor, soutěž a třídu mužů. Postupně si každý z nich zajistil postup. „Doufal jsem, že se povede áčko, tím pádem jsem nepočítal s B a C,“ přiznal Paul. V koutku duše si přál, aby si vyšší soutěž vybojoval céčko, nakonec si postup uhrálo i druhé rezervní družstvo. A-tým dokonce útočí na odehranou sezonu bez porážky. Zbývají mu k tomu poslední dva zápasy, jež jsou v plánu v neděli večer.

Hlavním klíčem k postupu všech týmů podle Paula byl fakt, že hráči začali věřit tomu, co bylo nastavené v létě a rázem viděli nový směr. „Pohár celou vlnu prodloužil. Přirozeně viděli všichni, že to nese velký výsledek,“ vyjmenoval 28letý sekretář oddílu. V klubu se navíc podařilo nastavit soupisky tak, aby si všechna tři družstva mohla vypomáhat navzájem. Každé z nich si mohlo na zápasy vypůjčit dva hráče a jednoho gólmana ze zbylých dvou, zároveň ale muselo mít minimálně polovinu sestavy tvořeno z vlastní sestavy.

Co se týče A-týmu, tak se mohl opřít zejména o dva základní stavební kameny. Prvním z nich je brankář Tomáš Šimek, který s přehledem vévodí brankářským statistikám. V produktivitě byl hodně vidět Roman Šebek, který s 46 kanadskými body a 30 góly zaujímá třetí příčku co se týče bodování i mezi střelci. Ty týmové vede s přehledem. „V áčku je ustřelený. Je to o tom, že celá formace hraje suprově a pohromadě. Lidi v lajnách přijali své role a fungovalo vše celkově,“ pochvaloval si Paul.

Rezervní B-tým se mohl spolehnout zase na velezkušeného Evžena Teringla, který v 47 letech patří mezi nejzkušenější hráče celého oddílu a stejně se stal i v tak pokročilém sportovním věku nejproduktivnějším hráčem družstva. C-tým sice ještě definitivní jistotu nemá, protože podle předpisu soutěže postupuje do vyšší soutěže šest nejlepších týmů ze všech tří tříd dohromady, na druhou stranu by jim bodový zisk (57) i průměr získaných bodů na zápas měly k posunu o patro výš stačit.

Že si Dobříš zahraje vysněnou PH+SČ ligu, tedy druhou nejvyšší krajskou soutěž, je nejen pro Paula, ale pro celý oddíl splněným snem a cílem. „Těším se na to, Kdybychom nepostoupili, tak bych těžko hledal motivaci, co dál. Zaplať pánbůh, že to klaplo,“ přiznal s úlevou Paul, kterému pomohlo i působení v nejúspěšnějším českém florbalovém klubu Tatranu Střešovice. „Projevilo se v mém myšlení a filozofii, jak připravovat tréninky a hráče. S Kubou Brabcem jsme je společně připravovali,“ poodkryl Paul.

Dobříšský tým by měl do nadcházející sezony zůstat pohromadě, žádný odchod v plánu není. Co se týče posil, taky není jasno, zatím maximálně nějaké doplnění z dorostu. Stěžejní kostra týmu ale stoprocentně zůstane.