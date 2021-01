Před úterním dakarským pokračováním. Bylo zapotřebí vyřešit nespecifikované vibrování kamionu, které posádku znervózňovalo během celé pondělní etapa. V bivaku se nakonec ukázalo, že příčinou byl jeden uvolněný beadlock (jedná se o speciální pevné uchycení patice pneumatiky pozn.red.) v přední pneumatice. Následná oprava pak byla hotová za chvíli. „Technika zatím drží neskutečně. Myslím, že za ty roky, co jezdím na Dakar, můžu porovnávat a letos je auto připraveno fakt skvěle,“ zaklepal na dřevo manažer Martin Pabiška.

Samotná etapa, která byla velmi rychlá, jeho slova potvrdila. Macíkova posádka se s přehledem vyvarovala zásadních chyb a po celou dobu se pohybovala se na předních pozicích. „Dneska jsme projeli velmi těžké duny. Dvakrát jsme museli couvat. Častokrát jsme si skočili. Na jedné obrovské duně jsem si myslel, že se převrátíme. Trať byla členitá, byly tu brutální skály, kde jsme zase šplhali, vyzkoušeli jsme si snad všechny terény. A také dost foukalo, takže stopy byly zakryté. Pár chybiček určitě bylo, ale jelo se nám fakt parádně, klidně,“ líčil Martin Macík své dojmy těsně po dojetí etapy, ve které nestačil pouze na vítězného Bělorusa Vjazoviče a ruské soupeře Sotnikova s Šibalovem.

ZUŽITKOVÁNÍ DLOUHOLETÝCH ZKUŠENOSTÍ

V celkovém pořadí je sedlčanský závodník stále čtvrtý a na vedoucího Sotnikova ztrácí přesně 26 minut. V bivaku týmu Big Shock! Racing tak i po třetí etapě nadále zákonitě vládne pohoda a dobrá nálada. „Jsme už vyzrálý tým, takže tu nedochází ke stresovým situacím. Když se podívám na výsledky, nepamatuji, že by naše auto jelo od začátku zamíchané mezi absolutní světovou špičkou. A jsou to další cenné zkušenosti. Je zajímavé vidět, jak spolu vedoucí závodníci spolupracují a co se vpředu odehrává,“ popisuje manažer týmu Martin Pabiška.

Přesto všichni členové týmu zůstávají nohama na zemi. I díky dosavadním zkušenostem dobře vědí, že Dakar teprve začíná a vše se může zásadně změnit na pár kilometrech, během jediné etapy.

Ta středeční zavede z Vadí d-Davásiru do Rijádu a nabídne 337 měřených kilometrů.