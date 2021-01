Ačkoliv byla čtvrteční etapa zkrácena z původních 511 zkrácena na 464 kilometrů, protože část plánované byla zaplavena, čekala na závodníky těžká prověrka. Kameny, skály, a v závěru zpestření v podobě těch nejtěžších dun. „Byl to nervák. Každopádně jedna z nejtěžších etap,“ potvrdil Martin Macík.

Jeho posádka, kterou tradičně doplňovali navigátor Františe Tomášek a palubní mechanik David Švanda znovu vyrazila do boje jako první a dlouho si vedla parádně – až do třetího waypointu šlo všechno podle těch nejlepších představ. Žlutočerný kamion totiž vedl a měl tak směle nakročeno k touževnému třetímu dílčímu úspěchu v řadě.

S příjezdem do neutralizace ovšem začaly komplikace. „Zjistili, že v řečišti nám kámen odstřelil čidlo na diferáku a současně šroub s olejem. To jsme dali dohromady a jelo se dál. Pak přišla pneumatika, opraveno. Letíme až do dun, ty jsou brutálně složité, zvláštně nafoukané, plné kamení. Utrhli jsme hadici na brzdách, takže nebrzdíme. Jak jsme ty duny pálili bez brzd, praskla spojovačka. Máme kola do véčka. Pak jeden z šutrů utrhl čidlo na převodovce a ta se hodila do nouzového režimu. Tím pádem jsme posledních čtyřicet kilometrů dojížděli na trojku. A to nevydržel řemen,“ líčil postupně přícházející potíže, které znamenaly propad v pořadí, Martin Macík.

Sen se tady rozplynul. Zklamání ale bylo částečné. Macík s Tomáškem a Švandou totiž najeli přes osmnáct minut na dalšího Čecha Aleše Lopraise, což znamenalo posun o jedno místo v celkovém pořadí. „Jsme v cíli a jsme celkově čtvrtí. Kluci mechanici ale mají zase o zábavu postaráno, tím i můj velký respekt,“ ocenil Macík práci mechaniků, kteří mají spolu s dalšími členy týmu lví podíl na tom, že Macíkova posádka míří za vylepšením svého dosavadního maxima.

Stačí jedno – udržet současné postavení. O všem rozhodne letošní dakarská derniéra, která je na programu zítra. V ní se dá očekávat velký český souboj - Macík má k dobru přes šest minut. Taktizovat ale nehodlá. „Taktika je jasná. Furt plnej,“ hlásí pilot, jenž nevzdává ani boj o stupně vítězů.

„Chceme se pokusit krátit náskok posádek před námi. Zároveň ale dál platí, že jedeme hlavou, nejdeme přes hranu. Chceme dojet zdraví,“ říká Martin Macík.