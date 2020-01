Slavnostní ceremoniál uvedla taneční skupina Mirákl. Role moderátora se zhostil Libor Bouček. Hlediště bylo zcela zaplněné, a to převážně dětskými soutěžícími. Hodně štěstí jim přišli popřát zástupci Karlovarského kraje včetně maskota olympiády, veverky Čiperky. „Čiperka vás bude podporovat, bude vám fandit. Už nyní jste ale vy všichni vítězové. Držíme vám palce,“ pronesla k soutěžícím bývalá hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

Po představení breakdancové taneční skupiny RapPresent už následoval samotný nástup všech čtrnácti soutěžících krajů, které vždy doprovázely videozáznamy nejúspěšnějších sportovců daného kraje. Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval i současný karlovarský hejtman Petr Kubis si posteskli, že to organizátoři neměli kvůli nedostatku sněhu příliš jednoduché. „Potřebovali bychom sněhovou kalamitu,“ konstatoval hejtman Kubis. Primátorka hostitelských Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová dodala: „Olympiáda není jen o vítězství, ale i o potkávání nových kamarádů.“

A pak už Šárka Strachová (Záhrobská) přiběhla s olympijskou pochodní, která proběhla v uplynulých dnech napříč celým Karlovarským krajem, a slavnostně s ní zapálila olympijský oheň.

Krasobruslařská show i tanec závodníků

Slavnostního zahájení se zúčastnil i krasobruslař Tomáš Verner, jehož vystoupení bylo součástí krasobruslařské show, do níž se zapojily lokální oddíly.

Vyvrcholením zahajovacího ceremoniálu bylo představení zpěváka Mikolase Josefa, který malé závodníky přilákal na hlavní plochu a zcela je roztančil.

„Slavnostního zahájení jsem se účastnila a moc se mi to líbilo. Nikdy jsem na takové sportovní velké akci nebyla a byl to pro mě opravdu zážitek. Klasickou olympiádu samozřejmě sleduji, ale jen v televizi. Takhle jsem na vlastní oči viděla zapálení olympijského ohně,“ komentovala ceremoniál desetiletá Nikola Krausová z Karlových Varů, která do KV Areny přišla společně s rodiči.

Až z Rejštejna z Plzeňského kraje přijela do Karlových Varů čtrnáctiletá Sabina Jiroušková. Tvoří totiž početnou výpravu delegátů tohoto kraje, kterých na olympiádu přijela asi stovka. „Závodím v biatlonu, v našem biatlonovém družstvu je nás sedm. Doufám, že uspěji,“ svěřila se sportovkyně, která se biatlonu věnuje čtyři roky a hodně ji baví. Na svém kontě má několik regionálních vítězství. Střelba je ale podle ní jednodušší než běžky.