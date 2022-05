„Vstupem promotéra WSC došlo k úplné změně. Disciplína je skutečně světová a posouvá sajdkárkros na jinou úroveň a je skutečně vidět, že se jedná o mistrovství světa a má to jinou úroveň prezentace, což je zásadní pro diváky, fanoušky i rozvoj sportu,“ dodává prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček.

Největší českou hvězdou bude v Lokti elitní jezdec Ondřej Čermák, který by rád doma udělal další krok za ziskem titulu mistra světa. „Jedeme na vítězství a potvrdit roli favorita. Na jaře jsme hodně trénovali na písku, takže jsme jich měli ažaž. Motorka na něm šlape,“ prohlašuje příbramský rodák s tím, že má ale obavy, jak jeho vozidlo zvládne loketský písek.

Příbramští jezdci na startu. Do Česka se vrací šampionát v sajdkárosu

On sám přitom na této trati nikdy nejel. Možná tak pobral pár postřehů od bratra, který zde závodil v motokrosu. „Vím, že patří mezi přírodní tratě. Je tam hodně technických prvků, převýšení, které není opravdu jednoduché. Je složité, co se týče nastavení motorky respektive techniky, aby vše fungovalo, tak jak má,“ dodává na adresu loketského okruhu Čermák. Pro diváky tak bude připraven zajímavý závod a snad se bude i na co dívat.

„Máme za sebou to, co potřebujeme, což je důležité pro hlavu a psychiky, abychom věděli, že můžeme vyhrát a diváci se měli na co těšit. Doufám, že uvidí, že se postavíme na první místo a budeme o krůček blíž k titulu,“ říká Čermák, který letos závodí v barvách holandského týmu čtyřnásobného mistra světa Etienna Baxe. „Trošku jsem zvažoval, jestli do toho jít, jestli na to mám. Přeci jenom nějaké úrazy a polámané kosti mám za sebou. Byla otázka, jestli člověk na to má. Pro mě to byla velká výzva. Rozhodl jsem se že ano a že nabídky využiji,“ vysvětluje Čermák.

Loket tak čeká víkend plný sajdkár i čtyřkolek. Obě motoristické discipliny se představí na Karlovarsku. Čtyřkolky budou mít svou premiéru. Očekává se vysoká návštěva i z blízkého Německa, odkud by mělo dorazit hodně fanoušků. „Nepochybuji, že Lokečtí závod zvládnou. Pořadatelská zkušenost je tam veliká. Jsem rád, že tam uvidíme i tenhle mistrovský závod,“ říká Šťovíček. „Česko se řadí mezi špičku pořadatelských velmocí na úrovní francouzských organizátorů, kteří jsou top1,“ přidává se Beňa.

Letošní seriál má pouze šest závodu. Na vině je postcovidová doba i nešťastná válka na Ukrajině. Postupem času che přidávat 2-3 závody ročně a dostat se na hranici 14 závodů. Beňa se chce vydat raději cestou kvality než kvantity, aby neuštval jezdecké pole.