Tři sady medailí byly rozdány v neděli v Martinicích. Parkurové mistrovství ČR jednotlivců, žen a jezdců do 25 let tam vyvrcholilo třetími koly. Jan Štětina získal zlato v nejvyšší kategorii, když jako jediný v celém šampionátu nechyboval.

Mistrovství České republiky jednotlivců, žen a jezdců do 25 let proběhlo letos v Martinicích na Příbramsku o posledním červencovém víkendu. Všechny individuální kategorie čítaly tři kola. Nejvyšší překážky měly soutěže určené jednotlivcům-seniorům.

Po prvním kole, které bylo postavené na překážkách do 145 centimetrů, bylo v průběžné výsledkové listině hned patnáct dvojic s čistým kontem, ale už s druhou sobotní soutěží jejich řady výrazně prořídly, a to na číslovku pět.

Jan Štětina měl v tom okamžiku hned dva koně, s nimiž nechyboval a před nedělním třetím kolem musel zvolit jednoho z nich. Vybral desetiletého holandského teplokrevníka Jumaga. S ním pak jako jediný ze všech účastníků dokázal bez trestných bodů dojít i do cíle nedělního posledního kola s překážkami do 150 centimetrů, což mu vyneslo zlato a titul mistra České republiky.

O dalších držitelích medailí rozhodovalo rozeskakování mezi třemi jezdci, kteří měli čtyři trestné body. První vstupoval do kolbiště Martin Šoupal s běloušem Chique-K van´t Kattenheye Z. Na zkráceném kurzu nasbíral deset trestných bodů. Po něm nastoupil Kamil Papoušek s Vivanem Blue. Tomu se dařilo o poznání líp, když bez chyb projel cílem v čase 33,35 sekundy. Na startu už zbývala jen Linda Portychová s ryzkou Larou 13.

Dvojice se dokázala proplést rozhodujícím parkurem bez chyb a v čase ještě o skoro sekundu kratším. Stříbro tak v Martinicích slavila Linda Portychová, bronz si odvážel Kamil Papoušek. Trochu smolný průběh měl šampionát pro obhájkyni zlata v kategorii žen. Lucie Strnadlová byla adeptkou na čtvrtý titul v řadě. Ten se jí ale nakonec nepodařilo získat, přestože za celé závody neudělala na překážkách žádnou chybu. V prvním kole překročila s hřebcem Classic Balou stanovený čas a měla jeden trestný bod. V druhém kole měla čisté konto a držela se na dosah špičky, ale v třetí jízdě přidala další trestný v bod, když se znovu nevešla do stanoveného času. S dvěma trestnými body v součtu zůstala těsně pod stupni vítězů.

Třetí místo vybojovala Hana Pokorná, která v sedle valacha Kyrila dlouho držela nulu, a nakonec až v nedělním parkuru inkasovala jeden trestný bod za překročení času. O zlato proběhlo rozeskakování mezi dvěma bezchybnými jezdkyněmi. První dle startovní listiny základního kola jela Alena Kozojedová s klisnou Nestea, která zvolila svižné tempo, jenže shodila jednu překážku. Adéla Chrdlová s valachem Armanim proto mohla jet spíš takzvaně na jistotu, a když projela cílem byla sice o víc než tři sekundy pomalejší než soupeřka, ale bezchybná. Titulem mistryně republiky se tak pro rok 2024 pyšní Adéla Chrdlová.

Napínavou podívanou přinesla soutěž jezdců do 25 let. Tereza Svobodová, jež vyhrála tuto kategorii v roce 2023, dlouho držela šanci na další titul. Po dvou kolech měla dva bezchybné koně, z nichž pro neděli vybrala valacha I Will Be Famous, s kterým uspěla přesně před rokem. I v neděli s ním dojela bez chyb a měla ve výsledkové listině tři nuly, stejně jako Mariana Michlíčková a Matouš Kořínek.

O pořadí na medailových pozicích se tak i v tomto případě museli tito jezdci rozeskakovat. Prvním v pořadí byl Matouš Kořínek s hřebcem slovenského teplokrevníka Linzem. Do cíle zkráceného kurzu dojel bez zaváhání v čase 40,90 sekundy. Po něm nastupovala Tereza Svobodová, která v rychlém tempu shodila jednu překážku. Mariana Michlíčková s Leeve Jungem pak také jednou chybovala, a protože byla z trojice jezdců nejpomalejší, brala bronz. Mistrem republiky U25 je Matouš Kořínek, druhá skončila Tereza Svobodová.

O den dříve vyvrcholila soutěž družstev, kterou ovládl bezchybný tříčlenný tým Severní Čechy 2. Nuly v obou kolech zapsali Daniel Pospěch v sedle hanoverského valacha Messengera Blue, Petr Netušil na běloušovi Centagranovi a Viktor Aschenbrier s klisnou slovenského teplokrevníka Quality-A. Stříbro má družstvo Praha 1 a bronz vyjeli zástupci Severomoravské oblasti ČJF s číslovkou 1.