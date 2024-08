Ve Zduchovicích se během druhého srpnového víkendu konalo mistrovství České republiky v drezuře. První kategorie vyvrcholily již v sobotu, kdy se mimo jiných uzavřela dvoukolová soutěž dětí. Tu ovládla olomoucká jezdkyně Alice Hubáčková na valachovi Versailles 8.

Radovali se také členové jihočeské a středočeské oblasti České jezdecké federace. Středočeši nenašli přemožitele v dětské týmové soutěži a té seniorské přidali pomyslný bronz. Ještě o něco lépe na tom byli Jihočeši, protože ti k druhé pozici z mladších skupin přidali tu nejvyšší mezi „dospěláky“. Na medailových pozicích nechyběli ještě zástupci východních Čech a jižní Moravy.

Druhým kolem končili v sobotu šampionát také paradrezurní jezdci. V sekci takzvaných Grade 1, 2 a 3 předvedla nejlepší výkony Marcela Lochovská na klisně Viola 16 a nechala za sebou i budoucího účastníka paralympijských her v Paříži Vladimíra Votřela v sedle valacha Ruby Beatle.Mistryní České republiky v grade 4 a 5 se stala Tereza Dubcová soutěžící na valachovi Mon Aer.

V neděli dopoledne probíhala třetí kola seniorů. V takzvané Malé rundě vybojovala nejcennější medaili Aneta Havlíčková na klisně Fieneke, byť v druhém kole byla o něco lepší Tereza Hábová s klisnou Emira 12. Ta ovšem udělala několik chyb při závěrečné volné sestavě na hudbu, v dílčím pořadí byla až čtvrtá a celkově brala stříbro. Z bronzu se radovala Simona Holá startující s valachem Larsson.

Velká runda byla dvoukolová, přičemž v prvním kole získala od rozhodčích nejvyšší procentuální hodnocení Hana Vášáryová na valachovi Santos Dumont. V patách jí byl Jan Zamec sedlající valacha Sir de Niro, jemuž vyšla ze všech nejlépe nedělní volná sestava na hudbu. Vášáryová startující po něm byla dokonce až třetí umístěná za Evou Jančaříkovou s klisnou Jolyn M, ta ale nakonec po zprůměrování známek byla celkově třetí a Zamec bral druhou příčku s rozdílem necelých čtyř desetin procenta.

„Z mého pohledu se povedlo vše. Kůň je v soukromém majetku a jeho majitelka si ho jezdí čistě pro radost. Když ona nemůže, tak jí ho pomohu odjezdit, ale není v plném sportovním tréninku. Jsem nadšená, jaké má srdce, že dokáže být milý koník pro rekreační ježdění a pak tady být sportovní terminátor. Jsem za to opravdu moc vděčná,“ konstatovala Hana Vášáryová.)

V početně obsazené soutěži mladších juniorů podala velmi přesvědčivé výkony Eliška Vandasová s valachem Roncevall Old, s nímž ani jednou nebyla překonána. Především díky první vydařené jízdě byla druhá Barbora Krejčířová s hřebcem Serano, třetí řádek výsledkové listiny patřil Tereze Malé, jež byla s valachem Nova Secret Dancer druhá v sobotu i v neděli a v lepším umístění jí bránilo jen páteční hodnocení dostačující na dílčí šestou pozici.

Papírovou favoritkou pro kategorii jezdců do 25 let byla Nikola Feherová a svoji roli splnila. S valachem Gallileus van de Berkenhoeve byla dvakrát nejlepší, jen v sobotu se zařadila za Viktorii Kudelovou s klisnou Icon Granta. Špatně se jí nevedlo ani první a třetí den, díky čemuž skončila druhá před Eliškou Skřivanovou s valachem Farewell.

Nejvíce suverénní vítězství přišlo až na úplný závěr šampionátu při vrcholu klání starších juniorů. Johana Vášáryová s klisnou Bona Dea už od prvního kola získala náskok kolem sedmi procent a ten si držela do konce. Z boje o zbývající medaile vzešla nejlépe Alžběta Blažková v kombinaci s valachem Fidalgo 1. Na stupních vítězů nechyběla ještě Marie Holíková po výkonu s valachem Buffalo.

Jak prozradila Johana Vášáryová, pro Bona Deu bylo mistrovství posledním závodem v rámci letní sezony 2024. „Po mistrovství Evropy měla menší volno, a tak jsem začala jezdit opět až tento týden v úterý. Mám tak bezmeznou radost, že se nám to takto povedlo. Pro mě je to opravdu velmi důležité vítězství, s nímž se loučíme s letní sezonou. Teď bude jen spokojeně chodit do výběhu a odpočívat. Už toho letos dosáhla hodně, měla to náročné a volno si zaslouží,“ vděčně shrnula současná nejlepší česká juniorka v drezuře.