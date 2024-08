Jezdecké centrum ve Zduchovicích, které bude již za necelý rok hostit parkurové mistrovství Evropy dětí, juniorů a mladých jezdců, bylo během prvního srpnového víkendu dějištěm domácího šampionátu ve skocích pro mladší věkové kategorie jezdců.

V soutěži dětí bylo po třech kolech pět dvojic s nulou na bodovém kontě, a tak se o kompletní sadu medailí rozeskakovaly na zkráceném kurzu. Viktorie Pospíšilová na valachovi New Balou van´t Leeuwerikenhof zopakovala bezchybnou jízdu v čase 31,23, čímž dostala ostatní pod tlak. Sofie Chlebounová v sedle klisny Queeny dokončila v součtu s osmi body v čase 48,16 a tušila, že to na stupně vítězů stačit tentokrát nebude. Na ně se nedostala nakonec ani Tereza Klauzová s klisnou Jamestown, jež dovezla do cíle čtyři trestné body v čase 32,27. Předposlední startující Dominika Hrnčířová na klisně Quinci totiž předvedla další čistý výkon v čase 30,62, jenž jí dostal do vedení. O to ji v úplném závěru nedokázala připravit Nela Tomečková na valachovi Petit Prince, neboť udělala jednu chybu. Mrzet jí však výrazně nemusela, protože čas 31,47 by tuto dvojici i tak zařadil na třetí příčku za Viktorii Pospíšilovou a Dominiku Hrnčířovou.

Všechny tři části kategorie mladších juniorů absolvovala JanaKrupičková v kombinaci valachem Diamcon bez chyb na překážkách, ale jeden trestný bod z druhého kola jí zabránil v dalším boji o příčky nejvyšší. Mohla se však spokojit s bronzem, neboť dvě dvojice, které do nedělního vrcholu vstupovaly s nulou na bodovém kontě, zaznamenaly po jednom shození. Marie Anastázie Hošáková s valachem Staksom Repont dokončila čtrtá a o řádek níž figuruje Ondřej Pospíšil na valachovi Concerto Mio.

O tom, kdo se stane mistrem, se muselo rozhodnout v rozeskakování mezi Valerií Vysoudilovou na valachovi L-Dino Hoejgaard a Zuzanou Ciompovou s valachem Elliot 133. Obě již čistý štít neudržely a každá jednou chybovala. Klíčový byl tudíž čas, který v případě Valerie Vysoudilové měl hodnotu 39,76 a Zuzaně Ciompové se na velkoplošné obrazovce ukázala číslovka 36,89. Bylo tedy jasné, že Ciompová si po loňském bronzu pověsí letos na krk medaili z kovu nejcennějšího.

„Po první chybě jsem si uvědomovala, že už nesmím udělat další, ale zároveň jsem se snažila pospíchat a doufala, že už jinou překážku neshodím. Jsem ráda, že to nakonec vyšlo,“ přiznala krátce po slavnostním dekorování Zuzana Ciompová.

Mezi staršími juniory byla Laura Najmanová jedinou jezdkyní, jež do prvního kola nastoupila se třemi koňmi. S klisnami La Frei a Cocolina Z měla hned z úvodu čtyři trestné body, a tak pro třetí kolo byl jasnou volbou valach Fhorla. S ním opět projela cílem bez penalizace a jelikož se to samé nikomu jinému nepovedlo, mohla začít slavit vítězství.

„Nevěřila jsem, že by to mohlo vyjít. Původně jsem s Fhorlou až do třetího kola nepočítala, měli jsme to naplánované jinak. Ale nakonec nám to vyšlo a ve chvíli, kdy jsem s ním jela na poslední distanci, jsem si již říkala, že to bude dobré. Před posledním skokem jsem si s tím již téměř byla jistá,“ prozradila Laura Najmanová. Dodala také, že před třetím kolem neměla velká očekávání, neboť nepostoupila s nejlepším z jejích koní. O to větší radost jí pak udělalo celkové vítězství.

O stříbro a bronz se následně musela rozeskakovat šestice účastníků se čtyřbodovou zátěží. Loňská mistryně Rozálie Pichrtová na valachovi Coudy 5 jako jediná z bechybných pokořila hranici 35 sekund a z boje o druhou příčku vyšla nejlépe. Na pódium pro top trojici ji doprovodil další z loňských šampionů Václav Humplík. S valachem Pythagoras de Goedereede dokončil v čase 35,28, a tak byl přesně o sekundu a jednu setinu navíc pomalejší než Pichrtová.