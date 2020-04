ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Lorem ipsum dolor sit amet…

Jak trávíte karanténu?

Snažím se plnit především povinnosti do školy. Některé předměty probíhají prostřednictvím online přednášek a seminářů. Na jiné zase píšeme seminární práce. Kromě toho se věnuji čtení.

Určitě se přesto udržujete v kondici. Jaký domácí trénink byste doporučil všem?

Snažím se pravidelně cvičit. Chodím běhat a občas i jezdím na kole. K posilování využívám gumové expandery, které jsou pro domácí cvičení ideální, protože nepotřebujete žádné těžké činky.

Co vás karanténa naučila?

V této chvíli máme především možnost se zastavit a zamyslet se nad vším tím, co děláme a proč to vlastně děláme.

Na co se nejvíce těšíte, až karanténa skončí?

Na střetávání se se skupinou přátel a setkávání se ve sportovních areálech.

Zastavme se ještě u basketbalu. Ohrozí podle vás pandemie start následující sezony?

Věřím, že ne. Sezona přeci jen začíná až začátkem podzimu, takže předpokládám, že v tuto dobu už budou nejen basketbalové, ale všechny sportovní soutěže v plném proudu.

Přestože jste letos skončili na posledním místě druhé ligy, stále existuje šance, že v ní budete dále pokračovat (pokud tým z nižší soutěže nepřijme právo postupu). Byl byste pro?

Nejen já, ale myslím, že všichni členové týmu bychom tuto variantu uvítali. Pomohlo by nám to asi i psychicky. Udržet se hned první sezónu ve vyšší soutěži bývá poměrně náročné, jak se nakonec ukázalo i v našem klubu. Uvidíme, jak to celé dopadne, ta možnost tady opravdu je, ale zatím nemáme žádné konkrétnější zprávy. O všem se bude teprve rozhodovat.