Pro Dobříš bude duel z celkem z Národní ligy velkou událostí a ještě k tomu na státní svátek. Dlouho hrozilo, že si hráči budou muset překládat jiné věci, aby upřednostnili právě pohárový duel. Nakonec našli kompromis, že se bude hrát už v úterý dopoledne. Úvodní buly je naplánováno na jedenáctou hodinu.

Trenér a hráč v jednom, Vojtěch Paul, se chystal vyjet pryč, ale přítelkyni už po výhře nad Klatovy zkraje září, že si na společně strávený čas budou muset zajistit někdy jindy. „Budu kvůli tomu odkládat dovolenou, takže asi takový svátek to bude,“ prohlásil už Paul při jasné výhře 7:2 nad Západočechy první zářijovou neděli.

Další hráči už byli přeci jen šťastnější. Pokud by se hrálo večer, tak by musela hrát Dobříš bez kompletní lajny, což by byl velký problém. Proto se začíná už dopoledne. Například otec a syn Kolářovi mají na večer naplánované divadelní představení, které se už muselo několikrát odkládat a nechat propadnout lístky by byla velká škoda. Jiný zase má v plánu ještě večerní hokejový duel.

Do Dobříše přijedou Kobylisy, které zatím marně v úvodu sezony hledají optimální formu. Po třech kolech mají na kontě nulu a trápí se hlavně v zakončení. „Třetí zápas v řadě se projevila naše slabá produktivita, jsme schopni si vytvořit ze hry gólové situace, které neproměňujeme a to v těchto vyrovnaných zápasech zatím rozhoduje, smutnil po posledním ligovém zápase kouč Pražanů Ctirad Malina.

Sokoli si přejí, aby forma soupeře vydržela i po úterním pohárovém utkání. „Doufám, že je přejedeme,“ uzavřel Michal Kolář mladší, který opět patři mezi klíčové opory středočeského celku. V případě postupu by se Dobříš dostala mezi dvanáctku úspěšných, která by se v dalším kole utkala o postup do osmifinále, kde už číhá desítka týmů z vrcholové části poháru.