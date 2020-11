Dva dny, dva zápasy a navrch stovky najetých kilometrů. To vše s jediným cílem – ukořistit v důležitých zápasech s přímými konkurenty (minimálně) první vítězství v sezoně. „Jedno bychom získat určitě měli. Když si připíšeme dvě, tak tím samozřejmě lépe,“ řekl před odjezdem k úvodnímu utkání vedoucí příbramské lavičky.

PŮST UKONČILO AERO

První šance přišla v pátek ve středočeském derby. V souboji dvou rivalů, kteří v dosavadním průběhu sezony neokusili vítěznou radost. Bylo tedy jasné, že jeden z nich se poprvé dočká. Navrchu mělo domácí Aero, které za hodinu a tři čtvrtě vyhrálo 3:1.

V úvodních dvou setech si každý z týmů vybral slabší chvilku. První bezpečně kontrolovali soustředěně hrající domácí. Ve druhém si ale nechali utéct úvod a původně čtyřbodová ztráta po zkorigování na polovinu znovu už jen narůstala. Kocouři si mohli bez problémů dovolit proměnit ve vyrovnání až čtvrtý setbol.

V nejvyrovnanějším třetím dějství se Odolka dokázala dostat poprvé do vedení za stavu 10:10. Mírný náskok si přinesla až do koncovky, kterou třemi body zrežíroval kapitán Martin Hladík.

Poslední slovo měl stejný hráč úspěšným útokem a poté i blokem také v setu číslo čtyři. Se spoluhráči v něm od začátku spěchal za dlouhou dobu nepoznanou odměnou. Tříbodová série hostí za stavu 23:16 přinesla jen chvilkovou nervozitu, po dalších dvou zářezech bodově nejplodnějšího muže zápasu bylo rozhodnuto.

„Hráčům nemohu upřít snahu, ale náš páteční výkon byl zabrzděný. Jsem zklamaný, takhle se nehraje o čulibrka,“ měl jasno Klár.

Důvod? Ve hře svých svěřenců postrádal emoce – aspekt, který je podle něj v podobných klíčové. „Na můj vkus máme moc hodných kluků – flegmatiků – a ne válečníků. To je problém hlavně v tom smyslu, že nedáme soupeři najevo, že si věříme,“ konstatoval.

PROCHÁZKA RŮŽOVOU ZAHRADOU SE ZMĚNILA V HOŘKÉ ZKLAMÁNÍ

Z Odoleny Vody se Kocouři po zápase přesunuli zpět domů, odkud druhý den ráno vyrazili na zhruba 350 kilometrů dlouhou cestu do Zlína. Tam se dlouho zdálo, že už konečně dojde k prolomení letošní černé série.

Příbramští sice na začátku zápasu ztratili tři rozehry v řadě, ale v dalším průběhu prvního setu manko smazali a postupně si vypracovali až osmibodový náskok. Za příznivého stavu 24:20 pak využili zásluhou pevných bloků Viibera s Kuchařem úvodní setbol a ujali se vedení.

Ještě veseleji bylo v příbramských řadách, když mužstvo rozdílem dvou bodů ukořistilo jinak vyrovnanou druhou sadu. V tu chvílí to vypadalo na procházku růžovým sadem. „První dva sety byly perfektní, hráči plnili přesně taktické pokyny. Hráli jsme přesně tak, jak jsme chtěli,“ popisoval Klár.

Ve třetí sadě byli Kocouři za stavu 23:23 dva míče od toho, aby zažili pocity letos dosud nepoznané. Jenže následující dva body uhrál Zlín, snížil a rozložení sil na place se změnilo – jak mávnutím kouzelného proutku. „Zlínu pomohlo i střídání. Začal nás přehrávat jednoduchou hrou a razancí,“ poukázal na bod zlomu Petr Klár, který si postěžoval i na výkon druhého rozhodčího. „Po shlédnutí videa musím konstatovat, že tam udělal několik chyb v důležitých momentech zápasu. Vždy ve prospěch domácích. Bohužel na to se historie neptá.“

Domácí, které táhl především smečař Daniel Čech, od té doby dominovali. Čtvrté dějství ovládli rozdílem osmi bodů a psychicky zdecimovaného soupeře pak poslali definitivně do kolen v tie-breaku, který získali 15:10.

Kocouři tak už podruhé v sezoně prohospodařili vedení 2:0 na sety. To samé si jim stalo v domácím prostředí proti pražským Lvům. I tehdy brali nakonec pouze bod.

Proto mají celkově na kontě jen dva a nadále jsou bez jediného vítězství na úplném chvostu tabulky. „Můžeme to pojmenovat výsledkovou krizí. Je to úplně stejné jako u fotbalistů (1. FK Příbram pozn. red.) nebo hokejistů Pardubic. I kvůli těžkému losu jsme špatně odstartovali a teď se to s námi táhne,“ připustil Petr Klár. „Je to dáno i tím, že máme velmi mladý tým. Ale s tím jsme do sezony šli. I proto, že letos nikdo nesestupuje, chceme dát šanci mladíkům, aby se s výhledem do další sezony ukázali,“ poznamenal kouč.

HLEDÁ SE UNIVERZÁL

Jednou z hlavních příčin lze hledat na postu univerzála, kde Příbram po odchodu Michala Kriška velmi tlačí bota. Nezměnil to ani Jindřich Kuchař, který tentokrát dostal příležitost před Ivem Hulpachem.

„Ivoš je ještě potřebuje ještě posbírat zkušenosti. Jindru musím pochválit, ale přesto bylo znát, že to není jeho post (Kuchař je smečař pozn. red.). Zatímco většina týmů má na tomto postup úspěšnost v útoku okolo padesáti procent, u nás se to pohybuje mezi třiceti a čtyřiceti procenty,“ popsal problém Petr Klár.

„Něco mohu vzít i na sebe. Třeba jsem v určitých momentech jednotlivých zápasů mohl na vývoj lépe reagovat pomocí střídání. Na druhou stranu, hráči, kteří dostali příležitost, mi v tomto směru příliš nepomohli,“ povzdychl si.

Kocourům tak nezbývá než se oklepat a zkusit zabojovat v dalších zápasech. Kdy přijdou, ale není jasné, protože páteční duel s Kladnem je ohrožen kvůli výskytu koronaviru v řadách Orlů a následující sobotní střetnutí s Karlovarskem bylo odloženo kvůli účasti Západočechů v evropských pohárech. „Ani tohle nám nehraje do karet. Potřebovali bychom hrát a získat rytmus, takhle z něj zase na nějaký čas zřejmě vypadneme. V první řadě se však musíme srovnat po psychické stránce, tvrdě trénovat a doufat, že se nám to při nejbližší příležitosti podaří zlomit,“ dodal Petr Klár.