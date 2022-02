Veselý na turnaji kosí jednu hvězdu za druhou. Po Chorvatovi Marinovi Čiličovi a Španělovi Robertu Bautistovi Augutovi tentokrát jeho herní pohodu odnesl vládce tenisových kurtů posledních let Novak Djokovič.

Český tenista se mohl v zápase opřít o svůj servis, k vítězství si pomohl devíti esy. Po celý zápas zachoval klidnou hlavu a se Srbem dokázal držet krok i v delších výměnách. Veselý si jedinou slabší chvilku v utkání vybral za stavu 5:4 ve druhé sadě, kdy podával na vítězství, nicméně Djokovič se vzepřel a vynutil si tie-break. Zkrácenou hru už 28letý Čech pohlídal a dvacetinásobného grandslamového vítěze porazil podruhé v kariéře.

"Nikdy bych nečekal, že ho znovu porazím. Je to skvělý šampion," přiznal Veselý otevřeně v rozhovoru na kurtu. Změnu v čele žebříčku ale uvítal. "Myslím, že pro tenis je to skvělé, mít zase jednou novou jedničku. Nastupuje nová generace, to je úžasné," řekl. V boji o finále se český tenista postaví světové čtrnáctce Denisi Shapovalovi z Kanady.