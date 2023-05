Těžký los měl na úvod tenisového Roland Garros český tenista Jiří Veselý. V prvním kole druhého grandslamu sezony se postavil řeckému favoritovi Stefanosovi Tsitsipasovi. Světová pětka se ale hodně nadřela a výhru 3:1 na sety slavila až po třech hodinách a třinácti minutách. Rodák z Příbrami tak mohl s klidem odcházet od Eiffelovy věže se vztyčenou hlavou.

Jiří Veselý po boji prohrál s Tsitsipasem | Foto: České srdce=Tenisové srdce

Mezi oběma hráči byl propastný rozdíl 450 míst na žebříčku. Veselý startoval v Paříží díky tzv. chráněnému žebříčku a naskočil rovnou do hlavní soutěže. Zrádná kvalifikace se mu tak vyhnula. Hned v prvním kole ale dostal jeden z nejtěžších možných losů. Souboje s Tsitsipasem se ale nezalekl a statečně mu vzdoroval. Dokonce jako první vzal soupeři servis, ovšem ještě v závěru první sady o něj dvakrát přišel a nakonec úvodní sadu prohrál 5:7.

Těsná byla i ostatní dějství, třetí uzmul v koncovce pro změnu Veselý a málem si vynutil i rozhodující pátý set. V tie-breaku toho čtvrtého disponoval třemi setboly, Tsitsipas ale kritickou situaci ustál a nakonec vyhrál zkrácenou hru těsně 9:7 a zápas pak celkově 3:1 na sety.

Veselý se vrací po zranění. Začne v Ostravě, cílí na Roland Garros i Wimbledon

„Myslím, že se musím spíše pochválit. Do zápasu jsem šel trochu s obavami. Nevěděl jsem, co od své hry čekat a na jaké jsem úrovni. Že jsem odehrál takto těsné utkání s jedním z nejlepších antukářů, je určitě motivace. Určitě mi to ale dalo hodně pozitivní odezvy. Úroveň tam pořád je a to je základ, abych se mohl vrátit. Teď už člověk musí objíždět turnaje, porážet ostatní slabší hráče a prokousat se zpět. Zápas bych hodnotil pozitivně. Bylo tam pár šancí, které kdybych využil, mohlo to být jinak. Ale byl to jeden z těch lepších zápasů v Paříži," řekl Veselý a oprávněně byl sebevědomý. Před jeho oblíbenou travnatou částí sezony si tak dodal hodně kuráže.

Slova uznání měl pro českého tenistu i Řek. „Je to skvělý hráč. V minulosti dokázal porazit Djokovice a další kvalitní hráče. Jiří má velký potenciál, což potvrdil. Chtěl bych Jiřímu pogratulovat k dnešnímu výkonu,“ řekl na Veselého adresu Tsitsipas.