Tenista Jiří Veselý se po sedmiměsíční pauze způsobené zraněním vrací na kurty. Bývalá česká jednička, kterou trápil v minulé sezoně stehenní sval, to oznámila na dnešní tiskové konferenci. Devětadvacetiletý rodák z Příbrami, jenž přestoupil z Prostějova do pražské Sparty, se představí už příští týden na turnaji v Ostravě.

Tenista Jiří Veselý se po dlouhém zranění vrací zpět na okruh ATP | Foto: TenisCentrum Dobříš

"Beru to jako restart kariéry. Věřím, že stále mohu v tenise něco dokázat a porážet velké hráče," řekl Veselý. Vítěz dvou turnajů ATP se zranil vloni v dubnu. Během roku se pokoušel vrátit, v červenci si ale zranění stehenního svalu obnovil. Naposledy nastoupil v září na US Open, kde vypadl v 1. kole s Britem Danielem Evansem, a poté předčasně ukončil sezonu. Vynechal také loňskou baráž Davis Cupu v Izraeli i letošní kvalifikaci v Portugalsku,

"Doktoři byli první čtyři měsíce po US Open na denním pořádku. Měl jsem dvakrát natržený úpon hamstringu a žádná léčba nepomáhala. Byl jsem v Davis Cupu na otočku za panem profesorem Kolářem, který mě dával dohromady. Bohužel jsme poté společně rozhodli, že je tomu třeba dát čas. Naštěstí to pomohlo a jsem znovu zdravý a plný odhodlání," řekl Veselý, jenž se propadl na 495. místo žebříčku ATP. "Na něj jsem se přestal od září dívat," uvedl s úsměvem.

Při návratu má Veselý kolem sebe nový realizační tým. Po skončení spolupráce s Jaroslavem Navrátilem bude jeho trenérem Emanuel Řehola. Pomáhat mu bude také kondiční trenér David Vydra a portugalský fyzioterapeut Rui Faria. "Není to návrat na dva zápasy. Je to návrat se vším všudy a věřím, že na několik let. Myslím, že ještě nejsem na konci kariéry. Chci se vrátit na nejvyšší úroveň a splnit si cíle, které jsem měl. Je to restart a chtěl bych z něj vymáčknout co nejvíce," líčil Veselý.

Před třemi týdny se Veselý stal potřetí otcem, narodila se mu dcera Sára. Nově se také stěhuje z Prostějova do Prahy. "Je to určitě rozdíl. Těším se na další etapu. Věřím, že je to správný krok a po kariérní stránce mi to pomůže. Po životní to bude něco nového," doplnil a ocenil i lepší zázemí a blízkost letiště.

Po challengeru v Ostravě ho čeká i turnaj stejné kategorie v Praze, který se uskuteční na Spartě od 7. do 14. května. "Návrat nebude jednoduchý. Dávat si na úvod velká očekávání by bylo zbytečné. Po fyzické a psychické stránce jsem ale připravený. Pokusím se vrátit co nejlépe. Poté mě čeká Roland Garros a následně se chci věnovat maximálně turnajům na trávě," podotkl Veselý.

V sezoně by si přál být především zdravotně v pořádku a postupně se posouvat v žebříčku výš. "Myslím, že jsem schopný porážet ty nejlepší hráče, což jsem v minulosti několikrát dokázal. Přál bych si nemít jen zdravotní potíže, výpadky a odehrát plnou sezonu. Když budu zdravý, mohou se k tomu přidat výsledky," dodal Veselý.