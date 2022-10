Po lehkém devítikilometrovém prologu následovala druhá část první etapy, které měla délku 322 km. Trať z Agadiru do Tan Tanu ukázala účastníkům, že je letos čeká opravdová generálka na lednový Dakar. „Byl to boj. Dali jsme Čendovi fakt na p***l. Od začátku to byla fakt vypalovačka – šutry, sem tam duny. Samá cesta, jedna vedle druhé. Přejížděli jsme furt tam sem,“ přibližoval Macík. Až v cíli zjistili, že mu na novém kamionu chybí přední světlo.

Sedlčanský pilot dojel sice do cíle druhý o minutu a sedm sekund později než první Nizozemec Zuurmond, v celkovém pořadí ale má na něj náskok 22 vteřiny a do pondělní druhé etapy bude vyjíždět z vedoucí pozice.

V Maroku se Macíkova posádka musela již vypořádat s prvními komplikacemi, dětskými nemocemi, se kterými se ale počítalo. „Párkrát jsme zastavovali. Vždycky ale na chvilku. Myslím si ale, že pár desítek minut jsme tam takhle ztratili. I přesto jsme vyhráli, protože další kamiony tam stály,“ uvedl 33letý benešovský rodák. Na trati tak potkal Nizozemce Keese Koolena, který měnil něco na autě, ale pomoc nepotřeboval, či Itala Claudia Bellinu, jenž předjížděli v dunách.

Video: Skvělý start v Maroku! Macík ovládl úvodní prolog

„Navigace fakt zrádná taky, takže drsný. Fakt celá etapa. Jestli to takhle bude pokračovat celý závod, tak je to drsný snad jak ten Dakar. Takže hustý. Užili jsme si to se vším všudy,“ hlásal Macík, který se musel vypořádat s výměnou oleje. V pondělí ho čeká další etapa z Tan Tanu do Al-´Ajúnu.

