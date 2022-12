Domácí nechtěli ponechat nic náhodě a na utkání se pilně připravovali. První trénink už svolali na Štěpána, aby se pořádně na Benátky připravili. Moc dobře věděli, oč se před Silvestrem hraje. Do utkání ale vstoupily lépe hosté, které byly lepší v útoku a zaslouženě braly první set. Z jejich strany to bylo vše.

Kocouři kladenské Orly nepodrápali

„V prvním setu bylo hodně chyb na naší straně. Do druhého jsme si řekli, že jsme doma, jasně lepší a šli jsme do něj týmovým výkonem,“ uvedl na domácí straně Martin Šábrt. „Přijde mi, že začneme hrát úplně jinou hru, než jsme hráli. S Příbramí nám nešla souhra, znejistí nahrávač, což pak znejistí i nás. První set hrajeme dobře, pak se ale uspokojíme a prohrajeme celý zápas,“ mínil za hosty kapitán Filip Křesťan.

Právě na něj si Kocouři dávali od druhého setu větší pozor. Častěji ho blokovali a rázem přibývali body na kontě Příbrami. „Podařilo se nám ho několikrát ubránit. Od nás celkově bojovný a týmový výkon,“ pochvaloval si domácí blokař. Dalším důležitým faktorem bylo nasazení Filipa Ureše za nevýrazného Iva Hulpacha.

Jednadvacetiletý smečař nastoupil na pozici univerzála a vedl si skvěle. První set už svému týmu zachránit nepomohl, pak se ale rozehrál a zapsal parádních 15 bodů. „Musím ho moc pochválit. Není to jeho klasický post, nemá to vůbec lehký, úžasně nám pomohl a zápas patřil jemu,“ prohlásil kapitán Martin Böhm.

Dakar 2023: Macík už si vyzvedl Čendu. Společně bivakují na pláži

Benátky na změnu Příbrami nedokázaly zareagovat a od druhého setu přestávaly hrát. Hosté často spoléhali na kapitána Křesťana, ale toho si domácí pohlídali a nakonec Kocouři vyhráli 3:1. Tohle je hřebíček do rakve, ze které se buď dostaneme sami, nebo nás sváže. Doma dokážeme hrát suprový volejbal, ale na půdě soupeřů je všechno přes kopírak. První set hrajeme dobře a pak všechno odejde. Největší problém je naše mezihra,“ řekl lídr hostů a naznačil, že problém nováčka doposud jediný vyhraný zápas v dosavadním průběhu sezony. „Ta statistika je hrozivá,“ dodal Křesťan.

Příbram tak zvládla důležitý zápas za tři body a poprvé v sezoně opustila barážové příčky a navíc se posunula na desáté místo znamenající předkolo play-off. „Ani jsem to do této chvíle nevěděl. Jsem za to neskutečně rád a doufám, že naše výkony budeme nadále potvrzovat, udržíme si tuhle pozici a budeme sbírat body. Vedení na nás hodně tlačilo. Věděli jsme, že máme na víc, což teď konečně potvrzujeme,“ jásal Šábrt.

Benátky se naopak propadly na jedenácté místo a společně s Příbramí i Beskydy mají na kontě 14 bodů, jako jediné mají ale odehráno o zápas navíc. „Vytvořili jsme si na sebe ještě větší tlak, než jsme měli, což může na některé hráče působit frustrovaně, na další, že by měli fungovat trošku trošku jinak. Pro mě osobně je to motivace k tomu, že už se o něco hraje a není prostor klopýtnout se soupeři, které jsou okolo nás,“ uzavřel Křesťan.

Příbram – Benátky nad Jizerou 3:1 (-19, 17, 19, 13)

Esa: 6:2. Bloky: 11:5. Rozhodčí: Velinov, Dušek. Diváci: 612.

Příbram: Trojanowicz (7), Rosenbaum (3), Böhm (11), Šábrt (5), Hulpach (1), Duarte (22), libero Peterka. Střídali: F. Ureš (15).

Benátky nad Jizerou: Durski (2), Koranda (9), McAinsh (6), Křesťan (13), Pokopec (5), Hudák (7), libero Kotek. Střídali: Kratochvíl (4), Dergunov (1), Matras.