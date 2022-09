Příbramský trenér Petr Brom v průběhu zápasu hodně varioval a do každého setu poslal jinou sestavu. „Chci dávat příležitost všem. Navíc, aby si hráči zvykli, že přijdou do rozehraného zápasu a musí odevzdat nějaký výkon,“ odůvodnil změny kouč Kocourů. Na druhé straně Kladno se muselo obejít bez libera Kunce, který se ještě dostával z problémů ze zády. Do tréninku se už sice zapojil, avšak na středeční duel ho realizační tým šetřil a připraven by měl být na odvetu v příštím týdnu.

Místo něj se na pozici libera objevili smečaři Seppanën a Kraffer a asistent trenéra Tomáš Samsely si jejich záskok pochvaloval. Další změnou v sestavě bylo zapojení mladého Gottesmana do role nahrávače. „Samozřejmě pokračuje jako univerzál v mládeži. Na tréninku mužů ho ale občas využijeme jako nahrávače a jemu o může jedině prospět, že hraje jednou na liberu, pak na nahrávce. Je mladý a je mu to už neublíží,“ řekl na jeho adresu Samsely.

Kocouři představili trenéry i posily. Do Příbrami dorazí zámořská vlna

První set ovládlo Kladno, druhý zase Příbram, které se dařilo zejména na podání. „Dobře nás zatlačila. Po prvním setu přestali trošku přihrávat. Tam jsme toho moc nevytvořili, pak se od toho odvíjel útok a museli jsme útočit do plných,“ uznal kladenský asistent trenéra. Na druhé straně trenéru Bromovi odhalil zápas s Orly několik poznatků. „Naší slabinou byl blok respektive obrana, na druhou stranu silnou stránkou se ukázala šikovnost a hra v poli. Musíme těžit ze servisu a budeme tým, který by měl ztrátovat. Co se týče defenzivy, tak nás některé týmy zkrátka přeskáčou,“ poznamenal kouč Kocourů.

Domácí ve druhé sadě srovnali, avšak další dvě dějství ovládli hosté. Nejvyrovnanější se ukázal závěrečný set, který Kladno ovládlo minimálním rozdílem o dva body. „Jsem rád, že bojovnost v týmu je a hráči chtějí hrát. To je pro mě základní věc. Teď dáváme do kupy. Hráči se navzájem sehrávají. Co se týče nahrávačů, tak ti vědí, o koho se opřít v důležitých chvílích,“ těšilo trenéra Broma.

Bitva o porcelán nic moc, Orly ale čeká ještě pět přípravných duelů

Zahraniční akvizice si pochvaloval v kádru Kladnu i Samsely. „„Simon (Andersen) je od začátku s Gijsem (van Solkemou), tak tam je to už docela dobrý a nevidím tam docela problém. Tim (Grozer) s Ivanem (Zvicerem) potřebují ještě chvilku si zvyknout na různé situace a hry, jak reagují spoluhráči,“ mínil asistent kouče Fortuníka. Za týden ve středu sehrají oba týmy závěrečnou generálku před sezonou, tentokrát v Kladně, kde Orli představí nové dresy na sezonu.

Příbram – Kladno 1:3 (-20, 18, -19, -23)