Z Letenského kolotoče se radují děti i dospělí. Točit se bude do sedmi večer

Přítomný byl také šéf organizačního výboru příbramské rally Petr Šefr, jenž projevil radost, že se závody mohly letos do Příbrami vrátit. „Tak je to práce navíc, kterou ale děláme s nadšením. Jsem moc rád, že jsme letos sehnali partnery, což byl v loňském roce problém i kvůli covidu,“ řekl na zahájení Šefr.

Pořadatel zároveň slíbil, že se do budoucna bude snažit, aby se podnik do hornického města vracel pokud možno pravidelně. „Největší sláva Rally Příbram samozřejmě byla, když se tu jezdil mistrák. Vzhledem k tomu, že jsme v roce 2019 vynechali, tak už jsme dostali pouze sprint. Samozřejmě bychom se rádi do mistrovství republiky vrátili. Je to hlavně o silných partnerech; a pokud bude organizační tým živý a zdravý, tak i nadále budeme usilovat, aby se rally do Příbrami vracela,“ poznamenal pořadatel.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Jedním z hostů 41. Silmet Rally Příbram byl také starosta města Jan Konvalinka. Ten vyjádřil radost, že se mohly závody do města vrátit. „Motoristický sport zde má své kořeny a rally k Příbrami patří. Zároveň doufám, že se v dalších letech vrátí i mistrovský pohár. I když mám pocit, že se automobilové sporty dostávají trochu do pozadí, počet dětí a dnešní celková návštěvnost nám dává naději, že rally nevyhyne,“ uvedl Konvalinka.

První rychlostní zkouška se jede v sobotu 23. července už 8:45 na trase Sestrouň – Křečovice.