Děčín přitom vyhrál první třetinu, když v 10. minutě využil dvojnásobnou přesilovku Černohorský. Kouzlo brankáře Lavingera zmizelo ve 24. minutě kdy po chybě domácích vyrovnal Kafka. Za tři minuty šli hosté do vedení, kdy byl na konci pěkné akce opět Kafka.

Ve třetí třetině pak Příbram během chvilky odskočila na tříbrankový odstup. Nejprve Lavingera propálil Gengel, o tři minuty později využil přesilovou hru Zdeněk.

Příbram trápila Jihostroj. V pětisetovém dramatu brala bod

Domácí to ale nevzdali. Další přesilovku Děčín využil Trávníček. Domácí kapitán pak v čase 56.13 zaskočil brankáře Šorfa a Medvědi byli na dostřel. V závěru to pak zkusili v šesti bez brankáře, jejich risk potrestal Káník, který střelou do opuštěné klece upravil skóre na 5:3 pro Příbram.

HC Děčín - Baník Příbram 3:5 (1:0, 0:2, 2:3)

Branky a nahrávky: 10. Černohorský (Trávníček, Nezbeda), 53. Trávníček (Volráb, Zajan), 57. Trávníček (Zajan) – 24. Kafka (Eret), 27. Kafka (Eret, Gengel), 43. Gengel (Eret, Kafka), 46. Zdeněk (Šinágl, Havlín), 59. Káník (Havlín). Vyloučení: 2:4. Využití: 2:1. Rozhodčí: Domský – Kučera, Hlinka. Diváci: 407.