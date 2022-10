Úvodní etapa marocké rallye je rozdělena na dvě části. Tu prvním s názvem 1A má Macíkova posádka za sebou a zajela ji skvěle. Ovládla ji a do nedělní zbylé pasáže, která bude mít 322 kilometrů vyjede z prvního místa. „Všechno bylo výborné až na to, že to bylo takhle úzké a my takhle široký. Jelo se kompletně v písku, takže motor byl permanentně udušený. Nemohli jsme podfouknout, protože tam byl šutry a kořeny. Všude na vás koukaly pěkně větve,“ komentoval v cíli Martin Macík.